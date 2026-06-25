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963 тысячи на диплом и права: 38 000 семей Петербурга решили учить детей за счет государства

Опубликовано: 25 июня 2026 01:51
 Проверено редакцией
963 тысячи на диплом и права: 38 000 семей Петербурга решили учить детей за счет государства
963 тысячи на диплом и права: 38 000 семей Петербурга решили учить детей за счет государства
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
В Северной столице растет тренд на вложения маткапитала в образование.  

В Петербурге и Ленобласти настоящий бум: всё больше семей тратят материнский капитал на образование детей.

Если три года назад таких семей было около 16 тысяч, то к 2026 году цифра выросла до 38 тысяч, сообщает online47.

Только за начало этого года государство уже выплатило за учебу юных петербуржцев более 870 миллионов рублей.

На что хватит денег?

В 2026 году суммы сертификатов заметно подросли:

  • 728 921 рубль — если в семье один ребенок (родился после 2020 года).
  • 963 243 рубля — на второго ребенка.
  • Если за первого ребенка вы выплату уже получали, то за второго добавят еще 234 321 рубль.

Куда можно отправить ребенка учиться?

Многие думают, что маткапитал — это только про университет. На самом деле список гораздо шире:

  1. Вузы и колледжи. Любая форма обучения: хоть очная, хоть заочная.
  2. Общежитие. Можно оплатить проживание на время учебы.
  3. Автошкола. Отличный вариант для старших детей.
  4. Кружки и секции. Спорт, танцы, рисование или курсы английского.
  5. Частные детские сады и школы. Главное, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность.

Важный нюанс: потратить деньги на кружки или садик можно только тогда, когда второму ребенку (на которого дали капитал) исполнится 3 года.

Главные условия

Правил немного, но их важно знать:

  • Ребенку на момент начала учебы должно быть не больше 25 лет.
  • Учебное заведение должно находиться в России.
  • У организации обязательно должна быть действующая лицензия.

Лето — самый пик выплат, так как выпускники подают документы. Если вы планируете платное обучение, лучше подать заявление заранее, чтобы к сентябрю все формальности были улажены.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда поступать в Петербурге и выйти на хорошую зарплату.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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