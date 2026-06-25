963 тысячи на диплом и права: 38 000 семей Петербурга решили учить детей за счет государства

В Петербурге и Ленобласти настоящий бум: всё больше семей тратят материнский капитал на образование детей.
Если три года назад таких семей было около 16 тысяч, то к 2026 году цифра выросла до 38 тысяч, сообщает online47.
Только за начало этого года государство уже выплатило за учебу юных петербуржцев более 870 миллионов рублей.
На что хватит денег?
В 2026 году суммы сертификатов заметно подросли:
- 728 921 рубль — если в семье один ребенок (родился после 2020 года).
- 963 243 рубля — на второго ребенка.
- Если за первого ребенка вы выплату уже получали, то за второго добавят еще 234 321 рубль.
Куда можно отправить ребенка учиться?
Многие думают, что маткапитал — это только про университет. На самом деле список гораздо шире:
- Вузы и колледжи. Любая форма обучения: хоть очная, хоть заочная.
- Общежитие. Можно оплатить проживание на время учебы.
- Автошкола. Отличный вариант для старших детей.
- Кружки и секции. Спорт, танцы, рисование или курсы английского.
- Частные детские сады и школы. Главное, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность.
Важный нюанс: потратить деньги на кружки или садик можно только тогда, когда второму ребенку (на которого дали капитал) исполнится 3 года.
Главные условия
Правил немного, но их важно знать:
- Ребенку на момент начала учебы должно быть не больше 25 лет.
- Учебное заведение должно находиться в России.
- У организации обязательно должна быть действующая лицензия.
Лето — самый пик выплат, так как выпускники подают документы. Если вы планируете платное обучение, лучше подать заявление заранее, чтобы к сентябрю все формальности были улажены.
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