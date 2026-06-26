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Сделала настой из фруктов — и фиалку не унять: даже «лентяйка» цветёт как в последний раз

Опубликовано: 26 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Сделала настой из фруктов — и фиалку не унять: даже «лентяйка» цветёт как в последний раз
Сделала настой из фруктов — и фиалку не унять: даже «лентяйка» цветёт как в последний раз
Городовой ру
Как добиться длительного цветения фиалки

Достижение длительного цветения фиалки возможно без применения специализированных магазинных удобрений.

Поможет популярный фрукт

Среди цветоводов особую популярность приобрели банановые подкормки. Кожура этого фрукта богата калием, фосфором, магнием, натрием и другими микроэлементами, необходимыми для стимуляции цветения. При этом нет необходимости в сушке и измельчении кожуры, достаточно приготовить банановую воду.

Приготовление средства

Для приготовления настоя поместите три банановые кожуры в емкость объемом три литра, залейте горячей водой и оставьте настаиваться в течение трех дней. После этого разбавьте полученный настой водой в соотношении 1:1.

Полив следует производить аккуратно, чтобы избежать попадания влаги на листья растения. Такую подкормку рекомендуется применять еженедельно для достижения длительного цветения.

Применение банановой воды способствует обильному и яркому цветению даже самых неприхотливых фиалок в течение всего года. В период использования средства нужно воздержаться от применения других видов удобрений.

Ранее мы рассказали, чем подкормить спатифиллум.

Автор:
Ксения Давыдова
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