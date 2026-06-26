Сделала настой из фруктов — и фиалку не унять: даже «лентяйка» цветёт как в последний раз

Достижение длительного цветения фиалки возможно без применения специализированных магазинных удобрений.
Поможет популярный фрукт
Среди цветоводов особую популярность приобрели банановые подкормки. Кожура этого фрукта богата калием, фосфором, магнием, натрием и другими микроэлементами, необходимыми для стимуляции цветения. При этом нет необходимости в сушке и измельчении кожуры, достаточно приготовить банановую воду.
Приготовление средства
Для приготовления настоя поместите три банановые кожуры в емкость объемом три литра, залейте горячей водой и оставьте настаиваться в течение трех дней. После этого разбавьте полученный настой водой в соотношении 1:1.
Полив следует производить аккуратно, чтобы избежать попадания влаги на листья растения. Такую подкормку рекомендуется применять еженедельно для достижения длительного цветения.
Применение банановой воды способствует обильному и яркому цветению даже самых неприхотливых фиалок в течение всего года. В период использования средства нужно воздержаться от применения других видов удобрений.
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