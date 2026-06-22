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Стакан в грунт, и спатифиллум — как бригантина под парусами: не подкормка, а энергетик

Опубликовано: 22 июня 2026 19:17
 Проверено редакцией
Стакан в грунт, и спатифиллум — как бригантина под парусами: не подкормка, а энергетик
Стакан в грунт, и спатифиллум — как бригантина под парусами: не подкормка, а энергетик
Городовой ру
Чем подкормить спатифиллум

Спатифиллум является популярным элементом интерьерного дизайна. Его часто ассоциируют с изящным цветочным судном, раскрывающим свои белоснежные "паруса" соцветий. В случае недостаточного цветения растения существует простое, но действенное решение для стимуляции этого процесса.

По словам агронома Ксении Давыдовой, для обеспечения обильного и продолжительного цветения спатифиллуму необходимы такие элементы, как калий, азот, бор и фосфор. Эти микроэлементы в легкоусвояемой форме присутствуют в листьях широко известного растения.

Речь идет об алоэ — неприхотливом цветке, известном своими целебными свойствами. Он также может способствовать улучшению состояния спатифиллума. Для приготовления удобрения необходимо поместить один лист алоэ в блендер, добавить стакан воды и измельчить в течение двух минут.

Полученную смесь следует процедить, затем добавить чистую воду до достижения общего объема в один литр. Таким образом, вы создадите эффективное питательное средство для вашего растения.

Рекомендуется применять данное удобрение для полива спатифиллума каждые 15 дней. В результате листья растения приобретут более насыщенный зеленый цвет и яркость, а цветение станет более продолжительным и обильным.

Это достигается благодаря внутреннему укреплению корневой системы раствором алоэ, что обеспечивает здоровый внешний вид цветка.

Ранее мы рассказали, чем подкормить сансивиерию.

Автор:
Ксения Давыдова
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