Это удобрение реанимирует даже чахлую сансевиерию: растение будет мощным и зеленым — есть на каждой кухне

Сансевиерия, также известная как «тещин язык», является одним из наиболее востребованных комнатных растений. Ее популярность связана с относительной неприхотливостью, высокими декоративными качествами и полезными свойствами.
Сансевиерия эффективно очищает воздух в помещении, где она произрастает. Родиной растения является Западная Африка, где оно пользуется особым почтением. Существует поверье, что растение способно снимать негативное воздействие, а также символизирует нескольких африканских божеств.
Уход за растением
Несмотря на свою неприхотливость, сансевиерия требует определенного ухода. Агроном и ландшафтный дизайнер Ксения Давыдова дала рекомендации по подкормке растения для усиления его роста и придания листьям более насыщенного зеленого оттенка.
Сансевиерия является суккулентным растением, что обуславливает ее высокую адаптивность к различным условиям произрастания. Рекомендуемый режим полива составляет не чаще одного раза в десять дней, с сокращением частоты в зимний период. При этом, улучшение состава почвы будет способствовать ее более активному развитию.
Подкормка для растения
Эффективным решением для улучшения качества почвы является использование яичной скорлупы.
Высушенную скорлупу измельчите до состояния порошка и равномерно смешайте с субстратом, в котором находится растение. Это обеспечит постепенное обогащение почвы необходимыми микроэлементами, такими как кальций, магний, железо и фосфор, что положительно скажется на росте и развитии растения.
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