Лосиный тест на выживание: почему нельзя выходить из машины к «сбитому» зверю и как не спугнуть его под колеса

Эксперт дал советы, как поступить в экстренном ситуации.

В Петербурге и Ленобласти увидеть перебегающего дорогу лося можно с большой вероятностью. Столкновение с такой махиной весом в 400–600 кг — это всегда серьезно.

Спасатель, генеральный директор First Aid Максим Штыб рассказал "Городовому" как вести себя, чтобы вернуться домой целым.

Вижу лося: первые шаги

Если вы заметили силуэт на обочине или прямо на полосе, действуйте быстро, но без паники:

Сбавьте скорость. Сразу. Даже если лось просто стоит. Он может прыгнуть под колеса в последнюю секунду. Включите «аварийку». Так вы предупредите водителей сзади, что впереди опасность. Не пытайтесь проскочить на скорости. Лоси непредсказуемы. Он может резко развернуться и побежать обратно.

Ночная встреча

Ночью всё сложнее. Обычно лоси боятся яркого света и уходят в лес. Но бывает, что свет их «замораживает» — животное стоит как вкопанное.

Будьте готовы тормозить. Если лось побежал наперерез, ваша задача — максимально замедлиться до удара.

"Света фар они побаиваются, он скорее уйдёт. Но если он побежит вам наперевез, вы должны быть готовы среагировать и затормозить. Это вопрос скорости движения", - говорит эксперт.

Почему нельзя сигналить?

Это главная ошибка. Громкий резкий звук может напугать животное. В панике лось либо бросится под машину, либо, что еще хуже, решит атаковать «обидчика».

Лоси бьют копытами очень мощно — могут пробить лобовое стекло или смять дверь. Проезжайте мимо тихо и медленно.

Если авария случилась

Если столкновения избежать не удалось, и лось лежит на дороге:

Не выходите из машины. Раненый зверь в шоке. Он может вскочить и ударить вас копытами. Это смертельно опасно. Звоните 112. Вызывайте ГИБДД и экстренные службы. Не пытайтесь помочь животному. Вы не ветеринар, а лось — не домашняя собака. Дождитесь специалистов.

Важный момент: штрафы и закон

Не пытайтесь увезти тушу с собой — это приравнивается к браконьерству и грозит уголовным делом. Помните, что за сбитого лося государству придется заплатить компенсацию (в РФ это около 80 тысяч рублей).

Обычно этот ущерб покрывает полис ОСАГО, но только если авария оформлена официально.

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