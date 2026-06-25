Грибы в канавах и завтрак для динозавра: как собрать первый урожай в Ленобласти

Подосиновики и земляника уже ждут любителей "тихой охоты".

Лето в Ленинградской области в самом разгаре, а это значит, что пора доставать корзинки. Известный биолог Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре» подтвердил: сезон «тихой охоты» официально открыт.

Рассказываем, за чем именно стоит идти в лес прямо сейчас и как не вернуться домой с неприятными сюрпризами.

Грибы: ищите там, где мокро

Первые подосиновики уже пошли. Крепкие, чистые и без червей — мечта любого грибника. В основном их находят во Всеволожском районе, но и в других частях области они начинают проклевываться.

Кстати, лисички тоже проснулись. Пока они крошечные — не больше пары сантиметров — так что дайте им еще недельку-другую подрасти.

Кроме подосиновиков, в лесах уже можно встретить и подберезовики, но они чаще бывают червивыми из-за жары.

Время земляники

На опушках и вырубках вовсю краснеет земляника. Она очень любит свет, поэтому ищите её на открытых пространствах. Собирать ягоду можно будет долго — сезон длится около двух месяцев, до середины июля.

Помимо вкуса, земляника — это настоящий «эликсир молодости». В ней много меди, которая помогает организму вырабатывать коллаген.

Осторожно: хозяева леса

Радость от полной корзинки могут подпортить змеи. Гадюки тоже любят солнце и часто греются ровно на тех же полянках, где растет самая крупная земляника.

Как не наступить на змею:

Не заходите в траву молча. Потопайте ногами, пошуршите палкой. Гадюка не нападает первой — она просто уползет, если услышит вас заранее. Будьте особенно внимательны, если берете с собой детей.

Дополнительный совет: не забывайте про клещей. Сейчас у них второй пик активности. Одевайтесь правильно: штаны заправляйте в носки, пользуйтесь репеллентами и осматривайте себя каждые полчаса.

Несколько фактов, чтобы блеснуть знаниями

Если вам скучно просто собирать ягоды, вот вам пара тем для разговора в лесу:

Это не ягода. То, что мы едим, — это разросшееся дно цветка. А настоящие плоды — это маленькие зернышки на поверхности. Ученые называют это «многоорешек».

То, что мы едим, — это разросшееся дно цветка. А настоящие плоды — это маленькие зернышки на поверхности. Ученые называют это «многоорешек». Старше динозавров. Археологи находили остатки земляники, которым 60 миллионов лет.

Археологи находили остатки земляники, которым 60 миллионов лет. Родня клубники. Вся садовая клубника — это лишь окультуренный сорт земляники, просто очень крупный.

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