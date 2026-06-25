Грибы в канавах и завтрак для динозавра: как собрать первый урожай в Ленобласти

Лето в Ленинградской области в самом разгаре, а это значит, что пора доставать корзинки. Известный биолог Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре» подтвердил: сезон «тихой охоты» официально открыт.
Рассказываем, за чем именно стоит идти в лес прямо сейчас и как не вернуться домой с неприятными сюрпризами.
Грибы: ищите там, где мокро
Первые подосиновики уже пошли. Крепкие, чистые и без червей — мечта любого грибника. В основном их находят во Всеволожском районе, но и в других частях области они начинают проклевываться.
Кстати, лисички тоже проснулись. Пока они крошечные — не больше пары сантиметров — так что дайте им еще недельку-другую подрасти.
Кроме подосиновиков, в лесах уже можно встретить и подберезовики, но они чаще бывают червивыми из-за жары.
Время земляники
На опушках и вырубках вовсю краснеет земляника. Она очень любит свет, поэтому ищите её на открытых пространствах. Собирать ягоду можно будет долго — сезон длится около двух месяцев, до середины июля.
Помимо вкуса, земляника — это настоящий «эликсир молодости». В ней много меди, которая помогает организму вырабатывать коллаген.
Осторожно: хозяева леса
Радость от полной корзинки могут подпортить змеи. Гадюки тоже любят солнце и часто греются ровно на тех же полянках, где растет самая крупная земляника.
Как не наступить на змею:
- Не заходите в траву молча.
- Потопайте ногами, пошуршите палкой.
- Гадюка не нападает первой — она просто уползет, если услышит вас заранее.
- Будьте особенно внимательны, если берете с собой детей.
Дополнительный совет: не забывайте про клещей. Сейчас у них второй пик активности. Одевайтесь правильно: штаны заправляйте в носки, пользуйтесь репеллентами и осматривайте себя каждые полчаса.
Несколько фактов, чтобы блеснуть знаниями
Если вам скучно просто собирать ягоды, вот вам пара тем для разговора в лесу:
- Это не ягода. То, что мы едим, — это разросшееся дно цветка. А настоящие плоды — это маленькие зернышки на поверхности. Ученые называют это «многоорешек».
- Старше динозавров. Археологи находили остатки земляники, которым 60 миллионов лет.
- Родня клубники. Вся садовая клубника — это лишь окультуренный сорт земляники, просто очень крупный.
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