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Грибы в канавах и завтрак для динозавра: как собрать первый урожай в Ленобласти

Опубликовано: 25 июня 2026 13:46
 Проверено редакцией
Грибы в канавах и завтрак для динозавра: как собрать первый урожай в Ленобласти
Грибы в канавах и завтрак для динозавра: как собрать первый урожай в Ленобласти
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Подосиновики и земляника уже ждут любителей "тихой охоты". 

Лето в Ленинградской области в самом разгаре, а это значит, что пора доставать корзинки. Известный биолог Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре» подтвердил: сезон «тихой охоты» официально открыт.

Рассказываем, за чем именно стоит идти в лес прямо сейчас и как не вернуться домой с неприятными сюрпризами.

Грибы: ищите там, где мокро

Первые подосиновики уже пошли. Крепкие, чистые и без червей — мечта любого грибника. В основном их находят во Всеволожском районе, но и в других частях области они начинают проклевываться.

Кстати, лисички тоже проснулись. Пока они крошечные — не больше пары сантиметров — так что дайте им еще недельку-другую подрасти.

Кроме подосиновиков, в лесах уже можно встретить и подберезовики, но они чаще бывают червивыми из-за жары.

Время земляники

На опушках и вырубках вовсю краснеет земляника. Она очень любит свет, поэтому ищите её на открытых пространствах. Собирать ягоду можно будет долго — сезон длится около двух месяцев, до середины июля.

Помимо вкуса, земляника — это настоящий «эликсир молодости». В ней много меди, которая помогает организму вырабатывать коллаген.

Осторожно: хозяева леса

Радость от полной корзинки могут подпортить змеи. Гадюки тоже любят солнце и часто греются ровно на тех же полянках, где растет самая крупная земляника.

Как не наступить на змею:

  1. Не заходите в траву молча.
  2. Потопайте ногами, пошуршите палкой.
  3. Гадюка не нападает первой — она просто уползет, если услышит вас заранее.
  4. Будьте особенно внимательны, если берете с собой детей.

Дополнительный совет: не забывайте про клещей. Сейчас у них второй пик активности. Одевайтесь правильно: штаны заправляйте в носки, пользуйтесь репеллентами и осматривайте себя каждые полчаса.

Несколько фактов, чтобы блеснуть знаниями

Если вам скучно просто собирать ягоды, вот вам пара тем для разговора в лесу:

  • Это не ягода. То, что мы едим, — это разросшееся дно цветка. А настоящие плоды — это маленькие зернышки на поверхности. Ученые называют это «многоорешек».
  • Старше динозавров. Археологи находили остатки земляники, которым 60 миллионов лет.
  • Родня клубники. Вся садовая клубника — это лишь окультуренный сорт земляники, просто очень крупный.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге искать лечебный воздух.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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