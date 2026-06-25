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95% готовности, гидроизоляция и 4 км «тишины»: Южная магистраль выходит на финишную прямую

Опубликовано: 25 июня 2026 12:45
 Проверено редакцией
95% готовности, гидроизоляция и 4 км «тишины»: Южная магистраль выходит на финишную прямую
95% готовности, гидроизоляция и 4 км «тишины»: Южная магистраль выходит на финишную прямую
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Общая готовность дублера КАД на юге города составляет 67 процентов.

Южная широтная магистраль (ЮШМ) — это, по сути, новый дублер КАД. Сейчас работы кипят в Пушкинском районе.

Главная новость: три путепровода готовы уже на 95%, сообщает Смольный. Рабочие сейчас красят металлоконструкции и делают гидроизоляцию, чтобы защитить плиты от воды и соли.

Общая готовность всей дороги — 67%. План амбициозный: до конца сентября дорожники хотят уложить нижний слой асфальта на всей трассе и всех мостах.

Зачем нужна эта дорога?

ЮШМ решит старую проблему пробок на железнодорожных переездах. Магистраль длиной 7 километров соединит шоссе Подбельского, Петербургское и Усть-Славянское шоссе.

Что это даст обычным жителям:

  • Транзит уйдет из города. Большегрузы и поток машин перестанут ехать через центр Пушкина и Павловска.
  • Скорость. Дорога будет широкой — от 4 до 6 полос.
  • Комфорт. Вдоль трассы поставят 4 километра шумозащитных экранов. Для пешеходов сделают тротуары, а для велосипедистов — отдельные дорожки.

Новый мост через Неву

Параллельно начались важные работы на другом крупном объекте — Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Там начали строить новый разводной мост через Неву.

Специалисты уже залили первую сваю в основание будущей переправы. Это сложный инженерный проект. Мост строят рядом с Финляндским железнодорожным мостом.

Главная фишка в том, что новая конструкция не испортит исторический вид города и будет гармонировать со своим «соседом».

Дополнительный факт: куда пойдет дорога дальше?

Южная широтная магистраль — это не просто локальный выезд. В будущем она должна стать частью огромного транспортного коридора. Она свяжет Волхонское шоссе, трассу «Нева» (М-11) и в перспективе дойдет до Петрозаводского шоссе.

Это позволит объезжать загруженные участки КАД, экономя водителям до 30-40 минут в пути.

Ранее «Городовой» рассказывал, как не встать в пробку из-за ремонта Невского проспекта.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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