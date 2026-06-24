Курс на Миргородскую и перенастройка светофоров: как не встать в пробку из-за ремонта Невского проспекта

Ограничения на главной улице города начнутся с 28 июня из-за ремонта.

С 28 июня главная улица Петербурга превратится в большую стройку. Дорожники начинают обновлять асфальт, поэтому привычные маршруты придется пересмотреть.

Если вы собирались ехать через центр на машине или автобусе — эта информация для вас.

Где и когда всё перекроют?

Ремонт пройдет на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы (так называемый Старо-Невский). Движение здесь полностью закроют с 28 июня по 7 июля.

Почти все ключевые перекрестки на этом отрезке станут недоступны, сообщает Комитета по транспорту:

Невский с Суворовским проспектом;

Невский с проспектом Бакунина;

пересечения с Дегтярной, Харьковской улицами и Перекупным переулком.

Чуть позже, с 4 по 6 июля, закроют еще и перекресток с Полтавской улицей.

Что делать автомобилистам?

Проехать напрямую не получится. Для объезда лучше использовать соседние улицы: Гончарную, Тележную, Херсонскую или 2-ю Советскую.

Чтобы хоть как-то облегчить жизнь водителям, власти обещают перенастроить светофоры на путях объезда.

Как поедет общественный транспорт?

Автобусы и троллейбусы тоже будут объезжать закрытый участок с 28 июня по 6 июля. Изменятся маршруты популярных автобусов: № 24, 27, 54, 65, 181 и 191.

Поменяют путь и троллейбусы: № 1, 5, 7, 10, 11, 16, 22 и 28, сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Если ваш путь лежит через Восстания в сторону моста Александра Невского, закладывайте лишние 20–30 минут на дорогу или спускайтесь в метро. Зеленая и оранжевая линии станут самым надежным способом передвижения.

А что с пешеходами?

Для тех, кто ходит пешком, ограничений почти нет. Тротуары останутся открытыми. На перекрестках, где идет ремонт, положат специальные деревянные настилы, чтобы было удобно переходить дорогу.

Почему это происходит сейчас?

Невский проспект — самая загруженная магистраль города. Колея здесь появляется очень быстро из-за огромного потока машин.

Дорожники стараются успеть сделать основные работы в разгар лета, пока многие горожане в отпусках или на дачах, а трафик в центре чуть ниже обычного.

Ранее «Городовой» рассказывал, где перекроют дороги с 25 июня.