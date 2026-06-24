21 метр стали против федеральной трассы: почему встанет мост через Свирь и где в Петербурге не проехать с 25 июня

Движениеостановится не только на федеральной трассе, но и в Петербурге.

В Ленобласти и Петербурге готовятся серьезные перекрытия дорог. Чтобы не застрять в пробке и не злиться на навигатор, лучше узнать о графике заранее.

На трассе «Кола» встанут и машины, и поезда

Самое важное ограничение коснется тех, кто едет в сторону Карелии или Мурманска. На 236-м километре федеральной трассы Р-21 полностью перекроют движение.

Речь о знаменитом мосту через реку Свирь в районе Лодейного Поля, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Когда: 24 июня. Время: с 13:00 до 15:00.

Мост там необычный — он одновременно автомобильный и железнодорожный. Его разведут (поднимут центральный пролет), чтобы пропустить теплоход «Рыбинск».

Совет: Если будете проезжать этот участок днем, заложите лишние два часа. Объезда поблизости нет, так что лучше переждать это время в кафе или на заправке до начала перекрытия.

Ограничения на Васильевском острове

В самом Петербурге тоже начинаются дорожные работы. С 25 июня ГАТИ закрывает проезд в Василеостровском районе.

Где именно: Опочинина улица (возле Большого проспекта В.О.) и боковой проезд самого Большого проспекта.

Опочинина улица (возле Большого проспекта В.О.) и боковой проезд самого Большого проспекта. Срок: Довольно долго — до 26 июля.

Здесь будут ремонтировать коммуникации.

Короткие перекрытия в Приморском районе

Жителям севера города стоит быть внимательнее 25 июня. В этот день перекроют сквозное движение по улице Сизова там, где она пересекается с Богатырским проспектом.

В пригородах тоже неспокойно. В Пушкине с 25 по 30 июня дорожники займут Саперную улицу.

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