«Скрытые полости» и лишние сантиметры: музыканты стали «заложниками» правил петербургского метро

Петербург всегда гордился званием культурной столицы. Но сегодня это звание под угрозой из-за обычных турникетов.
Музыкантов не пускают в метро с инструментами. И это оказалось серьезной проблемой для них.
Экзамен под угрозой
"Деловой Петербург" передает слова преподавателя класса виолончели музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Станислава Лямина.
Его студентка едет из Сестрорецка отправлялась на важный экзамен. В руках — виолончель. На станции путь ей преграждают сотрудники метро. Вердикт: «С таким багажом нельзя».
Девушке предложили взять такси, но у обычного студента на такие поездки просто нет денег.
Этот случай не единичный. Абитуриенты и студенты массово опаздывают на зачеты, потому что их буквально выставляют из подземки.
Почему метро говорит «нет»?
У руководства метрополитена свои аргументы, пишет издание. И они звучат довольно сурово:
- Безопасность на эскалаторах. Станции в Петербурге глубокие. Если тяжелый инструмент упадет на длинном эскалаторе, пострадают другие люди.
- Теснота. В вагонах нет места для крупных вещей. Инструменты могут мешать людям при экстренной эвакуации.
- «Тайники» в инструментах. Служба безопасности опасается, что внутри футляра или самой виолончели можно провезти что-то запрещенное. Проверить инструмент «насквозь» технически сложно.
Парадокс двух столиц
Самое странное в этой истории — сравнение с другими городами. В Москве и Новосибирске правила мягче. Там музыканты спокойно ездят в метро.
В Петербурге же правила оказались жестче федеральных. По закону, если сумма длины, ширины и высоты багажа превышает 150 см, его могут не пустить.
Виолончель в чехле обычно попадает в пограничную зону, и всё зависит от настроения дежурного на входе. О контрабасах и говорить нечего — они в Петербурге теперь официально «невыездные» под землю.
Не только музыка: ловушка для ноутбуков
Проблемы в метро возникают не только у творческих людей. Если у вас в сумке лежит ноутбук или другая техника, вас могут попросить её включить. Так проверяют, не муляж ли это.
Но тут кроется подвох. Если гаджет разряжен, включить его не получится. А зарядить в вестибюле запрещено — за использование розеток метрополитена можно получить штраф. В итоге пассажиру просто указывают на дверь.
Что дальше?
Депутат Алексей Цивилев и артисты просят метрополитен пойти на компромисс. Ведь музыка — это не просто хобби, а тяжелый труд и лицо города.
Если студентов-музыкантов будут и дальше выживать из общественного транспорта, «культурный код» Петербурга может сильно потускнеть.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге готовят штрафы для велосипедистов.