«Скрытые полости» и лишние сантиметры: музыканты стали «заложниками» правил петербургского метро

Депутаты попросили пересмотреть правила подземки.

Петербург всегда гордился званием культурной столицы. Но сегодня это звание под угрозой из-за обычных турникетов.

Музыкантов не пускают в метро с инструментами. И это оказалось серьезной проблемой для них.

Экзамен под угрозой

"Деловой Петербург" передает слова преподавателя класса виолончели музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Станислава Лямина.

Его студентка едет из Сестрорецка отправлялась на важный экзамен. В руках — виолончель. На станции путь ей преграждают сотрудники метро. Вердикт: «С таким багажом нельзя».

Девушке предложили взять такси, но у обычного студента на такие поездки просто нет денег.

Этот случай не единичный. Абитуриенты и студенты массово опаздывают на зачеты, потому что их буквально выставляют из подземки.

Почему метро говорит «нет»?

У руководства метрополитена свои аргументы, пишет издание. И они звучат довольно сурово:

Безопасность на эскалаторах. Станции в Петербурге глубокие. Если тяжелый инструмент упадет на длинном эскалаторе, пострадают другие люди.

Станции в Петербурге глубокие. Если тяжелый инструмент упадет на длинном эскалаторе, пострадают другие люди. Теснота. В вагонах нет места для крупных вещей. Инструменты могут мешать людям при экстренной эвакуации.

В вагонах нет места для крупных вещей. Инструменты могут мешать людям при экстренной эвакуации. «Тайники» в инструментах. Служба безопасности опасается, что внутри футляра или самой виолончели можно провезти что-то запрещенное. Проверить инструмент «насквозь» технически сложно.

Парадокс двух столиц

Самое странное в этой истории — сравнение с другими городами. В Москве и Новосибирске правила мягче. Там музыканты спокойно ездят в метро.

В Петербурге же правила оказались жестче федеральных. По закону, если сумма длины, ширины и высоты багажа превышает 150 см, его могут не пустить.

Виолончель в чехле обычно попадает в пограничную зону, и всё зависит от настроения дежурного на входе. О контрабасах и говорить нечего — они в Петербурге теперь официально «невыездные» под землю.

Не только музыка: ловушка для ноутбуков

Проблемы в метро возникают не только у творческих людей. Если у вас в сумке лежит ноутбук или другая техника, вас могут попросить её включить. Так проверяют, не муляж ли это.

Но тут кроется подвох. Если гаджет разряжен, включить его не получится. А зарядить в вестибюле запрещено — за использование розеток метрополитена можно получить штраф. В итоге пассажиру просто указывают на дверь.

Что дальше?

Депутат Алексей Цивилев и артисты просят метрополитен пойти на компромисс. Ведь музыка — это не просто хобби, а тяжелый труд и лицо города.

Если студентов-музыкантов будут и дальше выживать из общественного транспорта, «культурный код» Петербурга может сильно потускнеть.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге готовят штрафы для велосипедистов.