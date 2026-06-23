Бензин дорогой, а штрафы еще дороже: в Петербурге готовят штрафы для велосипедистов

Количество велосипедистов в городе растёт.

В Петербурге прошло заседание комиссии по транспорту. И власти хотят всерьез взяться за велосипедистов.

Почему об этом заговорили именно сейчас?

Чашей весов, которая переполнила терпение чиновников, стали случаи на Петроградке. Там велосипедисты несколько раз сбивали людей и просто уезжали, пишет 78.ru. Найти их сложно, а наказать по закону — еще сложнее.

Александр Габитов из Общественной палаты области заявил прямо: пора вводить реальную ответственность. Недопустимо, когда человек калечит пешехода и просто «растворяется» в закате.

Штраф в 45 тысяч: за что такие деньги?

Самое громкое предложение озвучил Павел Кузнецов из ГАИ. Сейчас штраф для велосипедиста — копейки, всего полторы тысячи рублей. Нарушители их даже не замечают.

В ГАИ предлагают поднять ставку до небес: 45 000 рублей за езду в нетрезвом виде. Логика простая: если ты выпил и сел за руль (пусть даже двухколесный), ты — угроза.

Такой штраф точно заставит задуматься, стоит ли ехать из бара на велосипеде.

Велосипедистов стало слишком много

Людей на велосипедах всё больше. Причины две: доступный прокат и дорогой бензин. Велосипед стал полноценным транспортом, а вот культура вождения за этим ростом не поспела.

Депутат Алексей Цивилёв отметил печальный факт: уважение к правилам у велосипедистов упало почти до нуля. Многие считают, что ПДД писаны только для машин, а они могут ездить как угодно.

Город хочет безопасности для пешеходов. И если ради этого придется заставить велосипедистов платить десятки тысяч рублей за ошибки — власти на это пойдут.

Схема простая: катаешься по правилам — кошелек цел. Нарушаешь — платишь.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург за полгода отучили от автохамства.