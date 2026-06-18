Прощай, парковка у помойки: Петербург за полгода отучили от автохамства

В Санкт-Петербурге наметился приятный тренд: водители стали культурнее. За первую половину 2026 года нарушений правил парковки стало меньше почти на четверть.
Если в прошлом году за этот период выписали 17 тысяч штрафов, то в этом — чуть больше 13,5 тысяч, сообщает ГАТИ.
Куда исчезли нарушители?
Речь в первую очередь о тех, кто бросает машины на газонах, перекрывает выходы из парадных или путь к мусорным контейнерам. Раньше это было головной болью каждого двора.
Почему ситуация изменилась?
- Активные соседи. Горожане стали чаще жаловаться на автохамов через специальный сервис ГАТИ. Теперь спрятать машину «в кустах» не получится — кто-нибудь обязательно сфотографирует.
- Заборы и клумбы. Город перестал просто штрафовать и начал «лечить» проблемные места. Там, где раньше постоянно месили грязь колесами, ставят ограждения или делают благоустройство. В прошлом году привели в порядок 70 таких адресов, в этом добавят еще 56.
- Воспитательный эффект. Когда штраф за газон в Петербурге составляет от 3 000 до 5 000 рублей для обычного человека, желание парковаться на траве быстро пропадает.
Новые платные зоны с 1 июля
Зона платной парковки снова расширяется. С 1 июля 2026 года платить за постой придется еще на нескольких улицах в центре и на Петроградке.
Где именно введут оплату:
- Смольная набережная (от Смольного проезда до Водопроводного переулка);
- Набережная Робеспьера (на участке от Литейного проспекта до Водопроводного переулка);
- Улица Прожекторная (на Крестовском острове).
Город планомерно вытесняет машины с тротуаров и газонов на платные места или в паркинги.
Статистика показывает, что это работает: по Петербургу становится проще гулять, а спецтехнике — вывозить мусор. Главное — вовремя следить за новыми знаками, чтобы не получить «письмо счастья».
Ранее «Городовой» рассказывал, появится ли в Петербурге постоплата платных парковок.