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Прощай, парковка у помойки: Петербург за полгода отучили от автохамства

Опубликовано: 18 июня 2026 17:26
 Проверено редакцией
Прощай, парковка у помойки: Петербург за полгода отучили от автохамства
Прощай, парковка у помойки: Петербург за полгода отучили от автохамства
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Число нарушений сократилось почти на четверть с начала года. 

В Санкт-Петербурге наметился приятный тренд: водители стали культурнее. За первую половину 2026 года нарушений правил парковки стало меньше почти на четверть.

Если в прошлом году за этот период выписали 17 тысяч штрафов, то в этом — чуть больше 13,5 тысяч, сообщает ГАТИ.

Куда исчезли нарушители?

Речь в первую очередь о тех, кто бросает машины на газонах, перекрывает выходы из парадных или путь к мусорным контейнерам. Раньше это было головной болью каждого двора.

Почему ситуация изменилась?

  1. Активные соседи. Горожане стали чаще жаловаться на автохамов через специальный сервис ГАТИ. Теперь спрятать машину «в кустах» не получится — кто-нибудь обязательно сфотографирует.
  2. Заборы и клумбы. Город перестал просто штрафовать и начал «лечить» проблемные места. Там, где раньше постоянно месили грязь колесами, ставят ограждения или делают благоустройство. В прошлом году привели в порядок 70 таких адресов, в этом добавят еще 56.
  3. Воспитательный эффект. Когда штраф за газон в Петербурге составляет от 3 000 до 5 000 рублей для обычного человека, желание парковаться на траве быстро пропадает.

Новые платные зоны с 1 июля

Зона платной парковки снова расширяется. С 1 июля 2026 года платить за постой придется еще на нескольких улицах в центре и на Петроградке.

Где именно введут оплату:

  • Смольная набережная (от Смольного проезда до Водопроводного переулка);
  • Набережная Робеспьера (на участке от Литейного проспекта до Водопроводного переулка);
  • Улица Прожекторная (на Крестовском острове).

Город планомерно вытесняет машины с тротуаров и газонов на платные места или в паркинги.

Статистика показывает, что это работает: по Петербургу становится проще гулять, а спецтехнике — вывозить мусор. Главное — вовремя следить за новыми знаками, чтобы не получить «письмо счастья».

Ранее «Городовой» рассказывал, появится ли в Петербурге постоплата платных парковок.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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