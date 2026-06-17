Забыл, ошибся, не успел: за какие «парковочные грехи» в Петербурге теперь официально разрешили не платить штраф

Водители очень ждут, когда в Петербурге появится постоплата парковки.

Платные парковки в центре Петербурга — тема больная. Почти каждый водитель хоть раз попадал в неприятную ситуацию: пытаешься оплатить стоянку, а приложение виснет или интернет «не ловит».

Итог — «письмо счастья» на 3000 рублей. Давайте разберемся, что изменилось уже сейчас и какие приятные новости готовит Минтранс.

Права водителей защитят по закону

Главная новость: в Министерстве транспорта РФ подготовили законопроект. Если его примут, у нас появятся целые сутки, чтобы оплатить парковку.

Сейчас в Петербурге на оплату дают всего 15 минут. Не успел — штраф. По новым правилам можно будет спокойно уехать по делам, а оплатить стоянку вечером из дома.

Если техника подвела — штраф платить не нужно

В новом законе прописали важный момент: если оплата не прошла «по независящим от водителя причинам», наказывать его нельзя.

Глючит база данных? Упал сервер у парковочной службы? Это больше не ваши проблемы.

Правда, юристы уже спорят: а как доказать, что приложение не работало? Что если оно «отвисло» через пять минут, а вы уже уехали? Эти тонкости регионам еще предстоит уточнить, чтобы не плодить новые суды.

Что уже изменилось в Петербурге с 27 марта

Как рассказал "Городовому" депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва.

Председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв, пока федеральный закон обсуждают, в Петербурге уже ввели несколько полезных обновлений.

Они реально спасают от глупых штрафов:

Исправление ошибок. Опечатались в номере машины или коде зоны? Раньше это был гарантированный штраф. Теперь ошибку можно исправить в приложении или личном кабинете до конца того же дня. Но сделать это можно только один раз. Дозаправка временем. Если ваша парковочная сессия закончилась сама, а вы не успели вернуться к машине, её теперь можно официально продлить. Раньше система считала это за «новую стоянку», и если между ними был разрыв — прилетал штраф.

"Постоплату в Петербурге пока не ввели — водитель по‑прежнему обязан начать и оплатить парковочную сессию до того, как оставил машину. Однако новые механизмы, которые уже работают через приложение, личный кабинет на сайте парковок и СМС, позволяют исправлять технические ошибки и продлевать истекшие сессии, что значительно снижает количество необоснованных штрафов", - говорит депутат.

Итог: Система потихоньку становится человечнее. Вместо того чтобы просто наказывать, город начинает давать право на ошибку.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге открыли парковку у онкоцентра.