Зарядки для колясок и 3 месяца без оплаты: в Песочном открыли парковку у онкоцентра

Три месяца стоянка будет работать бесплатно, но не для всех.

Поездка в больницу — это всегда стресс. А если это крупный онкоцентр, куда съезжаются люди со всей страны, то к переживаниям о здоровье добавляется головная боль: «Где оставить машину?».

В поселке Песочный под Петербургом эту проблему наконец-то начали решать всерьез.

Где именно открылась стоянка?

Новая парковка появилась в очень важном месте. Она находится сразу рядом с тремя гигантами медицины: центрами имени Петрова, Напалкова и Гранова.

Это огромный медицинский городок, где врачи каждый день спасают жизни. Раньше здесь был настоящий транспортный коллапс.

Узкая Ленинградская улица была заставлена машинами в два ряда, что мешало и местным жителям, и машинам скорой помощи.

500 мест и три месяца «тест-драйва»

Парковка рассчитана на 500 машин. Это приличная цифра, которая должна разгрузить обочины соседних улиц.

Важный момент: с 8 июня и в течение ближайших трех месяцев за парковку платить не нужно. Город решил провести эксперимент, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Власти хотят посмотреть, насколько активно люди будут пользоваться стоянкой и хватит ли мест всем желающим. После этого решат, какой тариф установить, но обещают сделать его льготным.

Удобства не только для галочки

Это не просто кусок асфальта за забором. На стоянке сделали всё по современным стандартам:

Свет и безопасность: Установили яркие фонари и видеокамеры.

Установили яркие фонари и видеокамеры. Зарядки для электрокаров: Владельцы модных экологичных авто смогут подзарядиться, пока ждут приема или навещают близких.

Владельцы модных экологичных авто смогут подзарядиться, пока ждут приема или навещают близких. Забота о главном: Более 50 мест выделили специально для инвалидов. Для них парковка всегда будет бесплатной.

Более 50 мест выделили специально для инвалидов. Для них парковка всегда будет бесплатной. Помощь тем, кому трудно ходить: По просьбам активистов на парковке поставят специальные зарядки для электрических колясок.

Новая площадка — это уже второй шаг. До этого здесь открыли многоуровневый паркинг на 300 мест. Итого — 800 новых машиномест.

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