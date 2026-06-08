Мораторий снят: почему 8 июня станет «днем Х» для жителей Выборгского, Московского и Приморского районов

Летнее затишье закончилось. С 8 июня коммунальщики приступают к плановым испытаниям труб, а это значит, что в части домов Выборгского, Московского и Приморского районов временно исчезнет горячая вода.
Где именно пройдут проверки?
В этот раз «повезло» жителям трех районов, пишет "ДП". Масштабы везде разные: где-то отключат целые кварталы, а где-то — всего пару домов.
- Выборгский район: Здесь работы самые масштабные. Испытания пройдут в районе Кольской, Калязинской и Заславской улиц, а также на проспектах Ярославском, Костромском и Удельном. Кроме того, затронут участок между проспектами Испытателей и 2-м Муринским, улицы Орбели, Новороссийскую и Зеленогорскую, а также Ланское шоссе.
- Московский район: Воду отключат в квадрате между проспектами Юрия Гагарина и Витебским. Также в зону работ попали улицы Гастелло, Ленсовета, Бассейная и Кузнецовская.
- Приморский район: Тут отключения точечные. Проверять будут трубы, которые ведут к домам №94 и №98 по Лахтинскому проспекту.
Почему была пауза?
В начале июня в городе было необычно спокойно. С 1 по 5 июня действовал официальный запрет на любые плановые работы на сетях. Это сделали ради ПМЭФ.
Город принимал много гостей, поэтому власти решили не создавать лишних неудобств и не перекапывать дороги.
Зачем вообще мучить людей и отключать воду?
Гидравлические испытания — это своего рода «стресс-тест» для труб. В них закачивают воду под повышенным давлением. Если труба слабая, она лопнет сейчас, летом. Это лучше, чем если бы прорыв случился зимой в -20°C.
Специалисты ищут уязвимые места, чтобы успеть их починить до начала отопительного сезона. Обычно такие работы занимают от пары дней до двух недель.
Чтобы узнать точные даты отключения именно в вашем доме, лучше всего заглянуть на сайт своей управляющей компании или официальные ресурсы «ТЭК СПб» и «Теплосети». Там есть удобные поисковики по адресу.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на станции «Пионерской» в Петербурге вводят жесткий режим входа до августа