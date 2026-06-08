Мораторий снят: почему 8 июня станет «днем Х» для жителей Выборгского, Московского и Приморского районов

Новости по теме

40 градусов в трубах и кастрюли на плитах: Невский район и Пушкин открывают сезон отключений воды

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Почти 5000 км труб под давлением: Петербург готовится к отключению горячей воды

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От Пулковского до Заводской: где в Петербурге уже начался «краш-тест» труб и сезон отключений

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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