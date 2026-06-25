Пирожки "Кныш", которые тают во рту: тонкое слоистое тесто без дрожжей и возни

Тесто здесь получается тонким, слоистым, а начинка — мягкая и насыщенная. При этом готовятся пирожки удивительно просто и быстро.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
- мука — 350 г,
- растительное масло — 100 мл,
- яйцо — 1 шт.,
- соль — пол ч. л.,
- уксус 9% — 1 ч. л.,
- вода — 125 мл,
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- картофель — 700 г,
- лук — 1 шт.,
- сливочное масло — 100 г,
- молоко — 100 мл,
- укроп — 3 веточки.
Приготовление
В миске смешиваю просеянную муку, разрыхлитель и соль. Отдельно соединяю воду, растительное масло, яйцо и уксус. Хорошо перемешиваю венчиком и постепенно добавляю к мучной смеси.
Замешиваю мягкое тесто — сначала в миске, затем на столе. Убираю в пакет и отправляю в холодильник на 1 час.
Готовлю начинку: отвариваю картофель, лук мелко нарезаю и слегка обжариваю до прозрачности, подливая немного воды.
Готовый картофель разминаю с молоком и сливочным маслом, добавляю лук, укроп и перец. Начинка должна быть мягкой, но не жидкой.
После отдыха теста делю его на 2 части и раскатываю очень тонко — почти до прозрачности. Выкладываю начинку на край и сворачиваю плотный рулет.
Делю рулет на части, слегка придавливаю места разметки, затем разрезаю. Края тщательно защипываю, формируя пирожки, и слегка придавливаю их пальцами с одной стороны, чтобы получилась ямочка.
Выкладываю на противень, смазываю желтком с молоком и выпекаю при 200 градусах около 30-35 минут до румяной корочки.
Примерное время приготовления: 1 час 30 минут
Личный опыт
Самые удачные пирожки у меня получаются с яйцом и луком, но в целом начинку можно менять на свой вкус.
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