Пирожки "Кныш", которые тают во рту: тонкое слоистое тесто без дрожжей и возни

Выглядят сложно, но готовятся элементарно.

Тесто здесь получается тонким, слоистым, а начинка — мягкая и насыщенная. При этом готовятся пирожки удивительно просто и быстро.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

мука — 350 г,

растительное масло — 100 мл,

яйцо — 1 шт.,

соль — пол ч. л.,

уксус 9% — 1 ч. л.,

вода — 125 мл,

разрыхлитель — 1 ч. л.

картофель — 700 г,

лук — 1 шт.,

сливочное масло — 100 г,

молоко — 100 мл,

укроп — 3 веточки.

Приготовление

В миске смешиваю просеянную муку, разрыхлитель и соль. Отдельно соединяю воду, растительное масло, яйцо и уксус. Хорошо перемешиваю венчиком и постепенно добавляю к мучной смеси.

Замешиваю мягкое тесто — сначала в миске, затем на столе. Убираю в пакет и отправляю в холодильник на 1 час.

Пирожки "Кныш", которые тают во рту: тонкое слоистое тесто без дрожжей и возни - image 1

Готовлю начинку: отвариваю картофель, лук мелко нарезаю и слегка обжариваю до прозрачности, подливая немного воды.

Готовый картофель разминаю с молоком и сливочным маслом, добавляю лук, укроп и перец. Начинка должна быть мягкой, но не жидкой.

После отдыха теста делю его на 2 части и раскатываю очень тонко — почти до прозрачности. Выкладываю начинку на край и сворачиваю плотный рулет.

Делю рулет на части, слегка придавливаю места разметки, затем разрезаю. Края тщательно защипываю, формируя пирожки, и слегка придавливаю их пальцами с одной стороны, чтобы получилась ямочка.

Выкладываю на противень, смазываю желтком с молоком и выпекаю при 200 градусах около 30-35 минут до румяной корочки.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

Личный опыт

Самые удачные пирожки у меня получаются с яйцом и луком, но в целом начинку можно менять на свой вкус.

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