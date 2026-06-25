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Пирожки "Кныш", которые тают во рту: тонкое слоистое тесто без дрожжей и возни

Опубликовано: 25 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Пирожки "Кныш", которые тают во рту: тонкое слоистое тесто без дрожжей и возни
Пирожки "Кныш", которые тают во рту: тонкое слоистое тесто без дрожжей и возни
Городовой ру
Выглядят сложно, но готовятся элементарно.

Тесто здесь получается тонким, слоистым, а начинка — мягкая и насыщенная. При этом готовятся пирожки удивительно просто и быстро.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

  • мука — 350 г,
  • растительное масло — 100 мл,
  • яйцо — 1 шт.,
  • соль — пол ч. л.,
  • уксус 9% — 1 ч. л.,
  • вода — 125 мл,
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • картофель — 700 г,
  • лук — 1 шт.,
  • сливочное масло — 100 г,
  • молоко — 100 мл,
  • укроп — 3 веточки.

Приготовление

В миске смешиваю просеянную муку, разрыхлитель и соль. Отдельно соединяю воду, растительное масло, яйцо и уксус. Хорошо перемешиваю венчиком и постепенно добавляю к мучной смеси.

Замешиваю мягкое тесто — сначала в миске, затем на столе. Убираю в пакет и отправляю в холодильник на 1 час.

Пирожки "Кныш", которые тают во рту: тонкое слоистое тесто без дрожжей и возни - image 1
Пирожки "Кныш", которые тают во рту: тонкое слоистое тесто без дрожжей и возни - image 1

Готовлю начинку: отвариваю картофель, лук мелко нарезаю и слегка обжариваю до прозрачности, подливая немного воды.

Готовый картофель разминаю с молоком и сливочным маслом, добавляю лук, укроп и перец. Начинка должна быть мягкой, но не жидкой.

После отдыха теста делю его на 2 части и раскатываю очень тонко — почти до прозрачности. Выкладываю начинку на край и сворачиваю плотный рулет.

Делю рулет на части, слегка придавливаю места разметки, затем разрезаю. Края тщательно защипываю, формируя пирожки, и слегка придавливаю их пальцами с одной стороны, чтобы получилась ямочка.

Выкладываю на противень, смазываю желтком с молоком и выпекаю при 200 градусах около 30-35 минут до румяной корочки.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

Личный опыт

Самые удачные пирожки у меня получаются с яйцом и луком, но в целом начинку можно менять на свой вкус.

Ранее мы писали о том, как приготовить творожные булочки к чаю.

Автор:
Александр Асташкин
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