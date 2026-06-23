Самая удачная выпечка к чаю: просто заворачиваю творог в тесто и отправляю в духовку

Мягкие внутри, румяные снаружи и с нежной творожной начинкой — эти слоёные булочки давно стали моим любимым вариантом домашней выпечки. Готовятся настолько просто, что справится даже тот, кто никогда ничего не пёк.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".
Ингредиенты:
- слоёное дрожжевое тесто — 250 г,
- творог 5% — 150 г,
- сахар — 1 ст. л. с горкой,
- ванильный сахар — 8 г,
- изюм — 1 ст. л. с горкой,
- яйцо — 1 шт.,
- сливки 10% — 1 ч. л.,
- сливочное масло — 2 ст. л.,
- солёный арахис — 1 ст. л.
Приготовление
Для начинки смешиваю творог, белок одного яйца, сахар и ванильный сахар. Пробиваю массу блендером до однородности. Если блендера нет, можно просто тщательно размешать всё вилкой.
Добавляю промытый изюм и перемешиваю. Замачивать его заранее не нужно — он станет мягким во время выпечки.
Желток смешиваю со сливками и пока откладываю в сторону. Эта смесь понадобится для золотистой корочки.
Солёный арахис слегка измельчаю ножом или в ступке до состояния крупной крошки.
Слоёное тесто заранее размораживаю при комнатной температуре и немного раскатываю в прямоугольник.
Поверхность теста смазываю растопленным сливочным маслом и равномерно распределяю творожную начинку. Сворачиваю пласт в плотный рулет и нарезаю его на 6 одинаковых кусочков.
Застилаю противень пергаментом и выкладываю булочки на небольшом расстоянии друг от друга. Слегка прижимаю их сверху лопаткой.
Смазываю каждую булочку смесью желтка и сливок, затем посыпаю ореховой крошкой. Отправляю в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю 25 минут до красивого золотистого цвета.
Готовые булочки при желании можно посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
Крем для начинки я делаю немного иначе. Творог также пробиваю, но не кладу изюм, а добавляю цедру лимона.
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