Самая удачная выпечка к чаю: просто заворачиваю творог в тесто и отправляю в духовку

Эти булочки сметают раньше торта.

Мягкие внутри, румяные снаружи и с нежной творожной начинкой — эти слоёные булочки давно стали моим любимым вариантом домашней выпечки. Готовятся настолько просто, что справится даже тот, кто никогда ничего не пёк.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".

Ингредиенты:

слоёное дрожжевое тесто — 250 г,

творог 5% — 150 г,

сахар — 1 ст. л. с горкой,

ванильный сахар — 8 г,

изюм — 1 ст. л. с горкой,

яйцо — 1 шт.,

сливки 10% — 1 ч. л.,

сливочное масло — 2 ст. л.,

солёный арахис — 1 ст. л.

Приготовление

Для начинки смешиваю творог, белок одного яйца, сахар и ванильный сахар. Пробиваю массу блендером до однородности. Если блендера нет, можно просто тщательно размешать всё вилкой.

Добавляю промытый изюм и перемешиваю. Замачивать его заранее не нужно — он станет мягким во время выпечки.

Желток смешиваю со сливками и пока откладываю в сторону. Эта смесь понадобится для золотистой корочки.

Солёный арахис слегка измельчаю ножом или в ступке до состояния крупной крошки.

Слоёное тесто заранее размораживаю при комнатной температуре и немного раскатываю в прямоугольник.

Поверхность теста смазываю растопленным сливочным маслом и равномерно распределяю творожную начинку. Сворачиваю пласт в плотный рулет и нарезаю его на 6 одинаковых кусочков.

Застилаю противень пергаментом и выкладываю булочки на небольшом расстоянии друг от друга. Слегка прижимаю их сверху лопаткой.

Смазываю каждую булочку смесью желтка и сливок, затем посыпаю ореховой крошкой. Отправляю в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю 25 минут до красивого золотистого цвета.

Готовые булочки при желании можно посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Крем для начинки я делаю немного иначе. Творог также пробиваю, но не кладу изюм, а добавляю цедру лимона.

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