Городовой / Полезное / Завтрак за 10 минут: хрустящие рулетики за секунды — из обычного хлеба получается шедевр
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Салат-пятиминутка из корейской морковки и копчёной грудки: и на обед, и на праздник Полезное
Винтаж с «Удельной» или привет от соседей: откуда берутся клопы в парадных Петербурга Новости Петербурга
Бухарестская «встанет» до августа, а Елизарова — только по ночам: изучаем новую карту перекрытий Петербурга Новости Петербурга
Локация в Волгоградской области, которую нужно увидеть каждому - здесь находится геологический памятник: как добраться Полезное
6 домашних дел, которые я до сих пор делаю через силу - и даже не стыдно Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Завтрак за 10 минут: хрустящие рулетики за секунды — из обычного хлеба получается шедевр

Опубликовано: 22 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Завтрак за 10 минут: хрустящие рулетики за секунды — из обычного хлеба получается шедевр
Завтрак за 10 минут: хрустящие рулетики за секунды — из обычного хлеба получается шедевр
Городовой ру
Эти хрустящие рулетики из хлеба съедают быстрее, чем успеваю жарить.

Получаются золотистые, хрустящие снаружи и очень нежные внутри рулетики — идеальный вариант быстрого и сытного завтрака, который можно приготовить буквально за несколько минут.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Покашеварим".

Ингредиенты:

  • хлеб (тостами) — 4 шт.,
  • ветчина — 4 ломтика,
  • сыр — 4 ломтика или немного тёртого,
  • кетчуп — по вкусу,
  • яйца — 1-2 шт.,
  • панировочные сухари — несколько ст. л.,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

С ломтиков хлеба срезаю корочки, чтобы их было легче сворачивать. На каждый ломтик выкладываю ветчину и сыр, добавляю немного кетчупа по вкусу.

Завтрак за 10 минут: хрустящие рулетики за секунды — из обычного хлеба получается шедевр - image 1
Завтрак за 10 минут: хрустящие рулетики за секунды — из обычного хлеба получается шедевр - image 1

Аккуратно сворачиваю хлеб в плотный рулет, стараясь, чтобы начинка не выпадала. В отдельной миске взбиваю яйца с щепоткой соли. В другую тарелку насыпаю панировочные сухари.

Каждый рулет обмакиваю в яйцо, затем обваливаю в сухарях, чтобы получилась равномерная хрустящая корочка.

Обжариваю на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне, выкладывая швом вниз, чтобы рулетики не раскрылись.

Жарю со всех сторон до золотистой хрустящей корочки.

Примерное время приготовления: 10 минут

Личный опыт

Я добавляю в начинку солёный огурчик и репчатый лук. Получается ещё вкуснее!

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Дружба" с грибами.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью