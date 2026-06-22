Завтрак за 10 минут: хрустящие рулетики за секунды — из обычного хлеба получается шедевр

Получаются золотистые, хрустящие снаружи и очень нежные внутри рулетики — идеальный вариант быстрого и сытного завтрака, который можно приготовить буквально за несколько минут.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Покашеварим".
Ингредиенты:
- хлеб (тостами) — 4 шт.,
- ветчина — 4 ломтика,
- сыр — 4 ломтика или немного тёртого,
- кетчуп — по вкусу,
- яйца — 1-2 шт.,
- панировочные сухари — несколько ст. л.,
- соль — по вкусу.
Приготовление
С ломтиков хлеба срезаю корочки, чтобы их было легче сворачивать. На каждый ломтик выкладываю ветчину и сыр, добавляю немного кетчупа по вкусу.
Аккуратно сворачиваю хлеб в плотный рулет, стараясь, чтобы начинка не выпадала. В отдельной миске взбиваю яйца с щепоткой соли. В другую тарелку насыпаю панировочные сухари.
Каждый рулет обмакиваю в яйцо, затем обваливаю в сухарях, чтобы получилась равномерная хрустящая корочка.
Обжариваю на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне, выкладывая швом вниз, чтобы рулетики не раскрылись.
Жарю со всех сторон до золотистой хрустящей корочки.
Примерное время приготовления: 10 минут
Личный опыт
Я добавляю в начинку солёный огурчик и репчатый лук. Получается ещё вкуснее!
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