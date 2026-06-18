Салат "Дружба" — вкуснота с первой вилки: пекинская капуста, грибы и сыр — сочетание, которое покоряет всех

Этот салат давно стал одним из моих любимых: готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит как для семейного ужина, так и для неожиданного прихода гостей. Хрустящая пекинская капуста, ароматные жареные грибы и нежный сыр создают идеальное сочетание вкусов.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 300 г,
- шампиньоны — 300 г,
- твёрдый сыр — 50 г,
- петрушка — 1 пучок,
- майонез — по вкусу.
Приготовление
Шампиньоны тщательно промываю, обсушиваю и нарезаю небольшими пластинками. На сковороде разогреваю немного масла и обжариваю грибы до золотистого цвета.
Важно дождаться, пока полностью испарится лишняя влага и появится аппетитная румяная корочка. Затем снимаю грибы с огня и оставляю остывать.
Пекинскую капусту тонко шинкую. Самые плотные части листьев при желании можно удалить. Перекладываю капусту в большую миску и слегка разминаю руками, чтобы она стала более нежной.
Твёрдый сыр натираю на крупной тёрке. Петрушку хорошо промываю, обсушиваю и мелко нарезаю.
В салатник отправляю пекинскую капусту, остывшие шампиньоны, сыр и зелень. Аккуратно перемешиваю.
Добавляю майонез по вкусу и ещё раз осторожно перемешиваю, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.
Подаю салат сразу после приготовления или даю ему постоять 10-15 минут в холодильнике.
Примерное время приготовления: 25 минут.
Личный опыт
Иногда я добавляю в этот салат немного чеснока или горсть грецких орехов. Получается ещё интереснее и ароматнее.
Ранее мы писали о том, как приготовить салат с копчёной курицей и фасолью.