Салат "Дружба" — вкуснота с первой вилки: пекинская капуста, грибы и сыр — сочетание, которое покоряет всех

Из обычных шампиньонов получается настоящий кулинарный хит.

Этот салат давно стал одним из моих любимых: готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит как для семейного ужина, так и для неожиданного прихода гостей. Хрустящая пекинская капуста, ароматные жареные грибы и нежный сыр создают идеальное сочетание вкусов.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".

Ингредиенты:

пекинская капуста — 300 г,

шампиньоны — 300 г,

твёрдый сыр — 50 г,

петрушка — 1 пучок,

майонез — по вкусу.

Приготовление

Шампиньоны тщательно промываю, обсушиваю и нарезаю небольшими пластинками. На сковороде разогреваю немного масла и обжариваю грибы до золотистого цвета.

Салат "Дружба" — вкуснота с первой вилки: пекинская капуста, грибы и сыр — сочетание, которое покоряет всех - image 1

Важно дождаться, пока полностью испарится лишняя влага и появится аппетитная румяная корочка. Затем снимаю грибы с огня и оставляю остывать.

Пекинскую капусту тонко шинкую. Самые плотные части листьев при желании можно удалить. Перекладываю капусту в большую миску и слегка разминаю руками, чтобы она стала более нежной.

Твёрдый сыр натираю на крупной тёрке. Петрушку хорошо промываю, обсушиваю и мелко нарезаю.

В салатник отправляю пекинскую капусту, остывшие шампиньоны, сыр и зелень. Аккуратно перемешиваю.

Добавляю майонез по вкусу и ещё раз осторожно перемешиваю, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

Подаю салат сразу после приготовления или даю ему постоять 10-15 минут в холодильнике.

Примерное время приготовления: 25 минут.

Личный опыт

Иногда я добавляю в этот салат немного чеснока или горсть грецких орехов. Получается ещё интереснее и ароматнее.

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