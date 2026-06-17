Не салат, а настоящее сытное объедение: копчёная курица и фасоль творят чудеса

Этот салат получается насыщенным, ароматным и настолько вкусным, что вполне может заменить полноценный ужин. Особую изюминку блюду придаёт сочетание копчёной курицы, фасоли и обжаренных шампиньонов.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".
Ингредиенты:
- консервированная красная фасоль — 1 банка,
- копчёная курица — 150-200 г,
- маринованные огурцы — 2-3 шт.,
- яйца — 2 шт.,
- шампиньоны — 200 г,
- майонез, сметана или натуральный йогурт — 2-3 ст. л.,
- зелёный лук — по вкусу,
- соль — по вкусу.
Приготовление
Консервированную фасоль откидываю на сито и даю полностью стечь лишней жидкости. Затем перекладываю её в глубокий салатник.
Копчёную курицу нарезаю небольшими кубиками и добавляю к фасоли. Маринованные огурцы нарезаю мелкими кусочками и отправляю в салат.
Яйца заранее отвариваю вкрутую, остужаю, очищаю и также нарезаю небольшими кубиками.
Шампиньоны обжариваю на масле до красивой золотистой корочки. Даю им немного остыть и добавляю к остальным ингредиентам.
Заправляю салат майонезом, сметаной или натуральным йогуртом, аккуратно солю по вкусу и тщательно перемешиваю. Перед подачей посыпаю мелко нарезанным зелёным луком.
Примерное время приготовления: 20 минут.
Личный опыт
Мне нравится добавлять в этот салат дроблёные грецкие орехи. Так вкус получается ещё интереснее.
Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Амурский".