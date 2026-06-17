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Не салат, а настоящее сытное объедение: копчёная курица и фасоль творят чудеса

Опубликовано: 17 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Не салат, а настоящее сытное объедение: копчёная курица и фасоль творят чудеса
Не салат, а настоящее сытное объедение: копчёная курица и фасоль творят чудеса
Городовой ру
Готовится проще простого.

Этот салат получается насыщенным, ароматным и настолько вкусным, что вполне может заменить полноценный ужин. Особую изюминку блюду придаёт сочетание копчёной курицы, фасоли и обжаренных шампиньонов.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты:

  • консервированная красная фасоль — 1 банка,
  • копчёная курица — 150-200 г,
  • маринованные огурцы — 2-3 шт.,
  • яйца — 2 шт.,
  • шампиньоны — 200 г,
  • майонез, сметана или натуральный йогурт — 2-3 ст. л.,
  • зелёный лук — по вкусу,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Консервированную фасоль откидываю на сито и даю полностью стечь лишней жидкости. Затем перекладываю её в глубокий салатник.

Не салат, а настоящее сытное объедение: копчёная курица и фасоль творят чудеса - image 1
Не салат, а настоящее сытное объедение: копчёная курица и фасоль творят чудеса - image 1

Копчёную курицу нарезаю небольшими кубиками и добавляю к фасоли. Маринованные огурцы нарезаю мелкими кусочками и отправляю в салат.

Яйца заранее отвариваю вкрутую, остужаю, очищаю и также нарезаю небольшими кубиками.

Шампиньоны обжариваю на масле до красивой золотистой корочки. Даю им немного остыть и добавляю к остальным ингредиентам.

Заправляю салат майонезом, сметаной или натуральным йогуртом, аккуратно солю по вкусу и тщательно перемешиваю. Перед подачей посыпаю мелко нарезанным зелёным луком.

Примерное время приготовления: 20 минут.

Личный опыт

Мне нравится добавлять в этот салат дроблёные грецкие орехи. Так вкус получается ещё интереснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Амурский".

Автор:
Александр Асташкин
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