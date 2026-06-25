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Воркаут-кластеры, батуты и расширение парковок: Петербург избавляется от неудобных дворов

Опубликовано: 25 июня 2026 14:38
 Проверено редакцией
Воркаут-кластеры, батуты и расширение парковок: Петербург избавляется от неудобных дворов
Воркаут-кластеры, батуты и расширение парковок: Петербург избавляется от неудобных дворов
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Привычные места изменятся для прогулок к осени.

В Петербурге начался сезон большого благоустройства. Рассказываем, какие места изменятся до неузнаваемости и где скоро можно будет с комфортом отдохнуть.

Невский район: от батутов до новых парковок

В Невском районе под обновление попали дворы на улице Ворошилова и Товарищеском проспекте. ГАТИ уже дала «добро» на все работы, а закончить их планируют к началу осени.

На улице Ворошилова делают ставку на движение. Здесь построят:

  • Две площадки для детей с батутами и канатными городками.
  • Спортивную зону с современными тренажерами под открытым небом.
  • Расширенную парковку (вечная проблема этого района).

На Товарищеском проспекте приведут в порядок сразу три сквера. Возле детского сада сделают «тихую зону» со скамейками, где можно спокойно посидеть с книгой.

Для любителей спорта поставят воркаут-кластер с необычными канатными тренажерами. Дорожки и газоны тоже полностью обновят.

Пушкин: современный пляж на историческом месте

Жителям юга города повезло больше всех — к середине лета у них появится обновленный пляж. Речь идет о Колонистском пруду в Пушкине, пишет "ДП".

Это место официально считается частью «Отдельного парка» и охраняется государством как памятник истории.

Что там сделают:

  • Потратят 111 миллионов рублей из городского бюджета.
  • Большую часть денег (55 млн) пустят на закупку крутого оборудования: новых раздевалок, лежаков и зонтиков.
  • Подрядчика выберут уже в середине мая, а все работы должны завершить к 30 июня.

Ранее «Городовой» рассказывал, что строительство Южной магистрали выходит на финишную прямую.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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