Нежнее пирожных я ещё не готовил: внутри вкус, как у сливочного мороженого

Существует немало рецептов домашней выпечки, но именно такие трубочки особенно любят за удивительную нежность и простоту приготовления. Они получаются мягкими, ароматными и буквально тают во рту.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 280 г,
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.,
- соль — щепотка,
- ванильный сахар — 8 г,
- сливочное масло — 100 г,
- сметана — 200 г,
- желток — 1 шт.
Для начинки:
- грецкие орехи — 150 г,
- белок — 1 шт.,
- сахар — 2 ст. л.,
- творог — 150 г,
- сахар — 2 ст. л.,
- желток — 1 шт.
Приготовление
В миске соединяю муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Добавляю нарезанное кубиками сливочное масло и перетираю всё в крошку.
Ввожу сметану и желток, после чего быстро замешиваю мягкое тесто. Заворачиваю тесто в плёнку и убираю в холодильник примерно на 30 минут.
Для начинки белок взбиваю с сахаром до лёгкой пышности. Добавляю творог и хорошо перемешиваю до однородности.
Грецкие орехи измельчаю и соединяю с творожной массой. Охлаждённое тесто делю на небольшие части и раскатываю каждую в тонкую лепёшку.
На край выкладываю начинку и аккуратно сворачиваю трубочкой. Перекладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаю в заранее разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут до лёгкого золотистого цвета. Готовые трубочки полностью остужаю и посыпаю сахарной пудрой.
Примерное время приготовления: 50 минут
Личный опыт
В тесто я люблю добавить немного какао — тогда получаются шоколадные трубочки.
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