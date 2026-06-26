Нежнее пирожных я ещё не готовил: внутри вкус, как у сливочного мороженого

Новости по теме

Самая удачная выпечка к чаю: просто заворачиваю творог в тесто и отправляю в духовку

Перейти

Из пачки слоёного теста и творога готовлю целую гору вкуснятины к чаю: рецепт для занятых хозяек

Перейти

Хрустящие золотистые трубочки из творога за 5 минут: завтрак и обед на одной сковороде

Перейти

2 пачки творога и 3 яйца – и через 10 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту – не сырники и не запеканка

Перейти

Простой рецепт хачапури без духовки за 30 минут: тесто тонкое, а начинки очень много

Перейти