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Нежнее пирожных я ещё не готовил: внутри вкус, как у сливочного мороженого

Опубликовано: 26 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Нежнее пирожных я ещё не готовил: внутри вкус, как у сливочного мороженого
Нежнее пирожных я ещё не готовил: внутри вкус, как у сливочного мороженого
Городовой ру
Эти трубочки покоряют с первого укуса.

Существует немало рецептов домашней выпечки, но именно такие трубочки особенно любят за удивительную нежность и простоту приготовления. Они получаются мягкими, ароматными и буквально тают во рту.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука — 280 г,
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.,
  • соль — щепотка,
  • ванильный сахар — 8 г,
  • сливочное масло — 100 г,
  • сметана — 200 г,
  • желток — 1 шт.

Для начинки:

  • грецкие орехи — 150 г,
  • белок — 1 шт.,
  • сахар — 2 ст. л.,
  • творог — 150 г,
  • сахар — 2 ст. л.,
  • желток — 1 шт.

Приготовление

В миске соединяю муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Добавляю нарезанное кубиками сливочное масло и перетираю всё в крошку.

Ввожу сметану и желток, после чего быстро замешиваю мягкое тесто. Заворачиваю тесто в плёнку и убираю в холодильник примерно на 30 минут.

Нежнее пирожных я ещё не готовил: внутри вкус, как у сливочного мороженого - image 1
Нежнее пирожных я ещё не готовил: внутри вкус, как у сливочного мороженого - image 1

Для начинки белок взбиваю с сахаром до лёгкой пышности. Добавляю творог и хорошо перемешиваю до однородности.

Грецкие орехи измельчаю и соединяю с творожной массой. Охлаждённое тесто делю на небольшие части и раскатываю каждую в тонкую лепёшку.

На край выкладываю начинку и аккуратно сворачиваю трубочкой. Перекладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаю в заранее разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут до лёгкого золотистого цвета. Готовые трубочки полностью остужаю и посыпаю сахарной пудрой.

Примерное время приготовления: 50 минут

Личный опыт

В тесто я люблю добавить немного какао — тогда получаются шоколадные трубочки.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный мясной пирог.

Автор:
Александр Асташкин
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