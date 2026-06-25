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Добавляю один ингредиент в фарш — и пирог становится как в дорогом ресторане: оторваться невозможно

Опубликовано: 25 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Добавляю один ингредиент в фарш — и пирог становится как в дорогом ресторане: оторваться невозможно
Добавляю один ингредиент в фарш — и пирог становится как в дорогом ресторане: оторваться невозможно
Городовой ру
Когда хочется приготовить что-то по-настоящему сытное и домашнее.

Это не просто картофель с мясом, а полноценное блюдо с насыщенной начинкой, ароматным соусом и румяной картофельной корочкой, от которой невозможно отказаться.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".

Ингредиенты:

  • фарш (говяжий, бараний или свиной) — 600 г,
  • репчатый лук — 2 шт.,
  • морковь — 1 шт.,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • томатная паста — 1 ст. л.,
  • зелёный горошек — горсть,
  • мясной бульон — 200 мл,
  • вустерский соус — 1 ч. л.,
  • розмарин, тимьян — 1 веточка,
  • соль и перец — по вкусу.
  • картофель — 1 кг,
  • сливочное масло — 80 г,
  • яичный желток — 1 шт.,
  • твёрдый сыр — 50 г,
  • мускатный орех — щепотка.

Приготовление

Фарш выкладываю на хорошо разогретую сковороду и обжариваю, постоянно разбивая комочки лопаткой. Добавляю мелко нарезанный лук, натёртую морковь и измельчённый чеснок. Готовлю до мягкости овощей.

Добавляю один ингредиент в фарш — и пирог становится как в дорогом ресторане: оторваться невозможно - image 1
Добавляю один ингредиент в фарш — и пирог становится как в дорогом ресторане: оторваться невозможно - image 1

Кладу томатную пасту и тщательно перемешиваю. Затем вливаю бульон, добавляю розмарин и тимьян. Тушу начинку на небольшом огне около 15-20 минут, пока соус слегка не загустеет.

В самом конце добавляю зелёный горошек, вустерский соус, соль и чёрный перец. Картофель отвариваю до готовности в подсоленной воде. Полностью сливаю жидкость и разминаю картофель толкушкой.

Добавляю сливочное масло, желток и щепотку мускатного ореха. Всё тщательно перемешиваю до однородной массы.

В форму для запекания выкладываю мясную начинку. Сверху распределяю картофельное пюре, формируя ложкой небольшие пики и волны.

Посыпаю поверхность тёртым сыром. Отправляю форму в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаю примерно 20-25 минут до золотистой корочки.

После приготовления даю пирогу постоять 5 минут, чтобы слои стабилизировались и его было удобно нарезать.

Примерное время приготовления: 1 час 10 минут

Личный опыт

Иногда я добавляю в этот пирог шампиньоны, нарезанные пластинками. Получается ещё интереснее!

Ранее мы писали о том, как приготовить Том Ям на брускетте.

Автор:
Александр Асташкин
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