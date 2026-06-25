Добавляю один ингредиент в фарш — и пирог становится как в дорогом ресторане: оторваться невозможно

Это не просто картофель с мясом, а полноценное блюдо с насыщенной начинкой, ароматным соусом и румяной картофельной корочкой, от которой невозможно отказаться.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".
Ингредиенты:
- фарш (говяжий, бараний или свиной) — 600 г,
- репчатый лук — 2 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- чеснок — 3 зубчика,
- томатная паста — 1 ст. л.,
- зелёный горошек — горсть,
- мясной бульон — 200 мл,
- вустерский соус — 1 ч. л.,
- розмарин, тимьян — 1 веточка,
- соль и перец — по вкусу.
- картофель — 1 кг,
- сливочное масло — 80 г,
- яичный желток — 1 шт.,
- твёрдый сыр — 50 г,
- мускатный орех — щепотка.
Приготовление
Фарш выкладываю на хорошо разогретую сковороду и обжариваю, постоянно разбивая комочки лопаткой. Добавляю мелко нарезанный лук, натёртую морковь и измельчённый чеснок. Готовлю до мягкости овощей.
Кладу томатную пасту и тщательно перемешиваю. Затем вливаю бульон, добавляю розмарин и тимьян. Тушу начинку на небольшом огне около 15-20 минут, пока соус слегка не загустеет.
В самом конце добавляю зелёный горошек, вустерский соус, соль и чёрный перец. Картофель отвариваю до готовности в подсоленной воде. Полностью сливаю жидкость и разминаю картофель толкушкой.
Добавляю сливочное масло, желток и щепотку мускатного ореха. Всё тщательно перемешиваю до однородной массы.
В форму для запекания выкладываю мясную начинку. Сверху распределяю картофельное пюре, формируя ложкой небольшие пики и волны.
Посыпаю поверхность тёртым сыром. Отправляю форму в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаю примерно 20-25 минут до золотистой корочки.
После приготовления даю пирогу постоять 5 минут, чтобы слои стабилизировались и его было удобно нарезать.
Примерное время приготовления: 1 час 10 минут
Личный опыт
Иногда я добавляю в этот пирог шампиньоны, нарезанные пластинками. Получается ещё интереснее!
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