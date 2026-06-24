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Том Ям на брускетте: праздничная закуска на стол вместо банальных бутербродов

Опубликовано: 24 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Том Ям на брускетте: праздничная закуска на стол вместо банальных бутербродов
Том Ям на брускетте: праздничная закуска на стол вместо банальных бутербродов
Городовой ру
Обычными брускеттами сегодня уже никого не удивишь.

Автор этого рецепта вдохновилась знаменитым тайским супом Том Ям. В результате получилась яркая, пикантная и очень эффектная закуска, которая вызывает восторг уже после первого кусочка.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты:

  • багет — 1 шт.,
  • морские гребешки — 200 г,
  • шампиньоны — 200 г,
  • творожный сыр — 150 г,
  • паста Том Ям — 1-2 ст. л.,
  • соус унаги — по вкусу,
  • сливочное масло — 1 ст. л.,
  • растительное масло — 1 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • зелень — для подачи.

Приготовление

Шампиньоны нарезаю ломтиками и обжариваю на сковороде до золотистого цвета.

Том Ям на брускетте: праздничная закуска на стол вместо банальных бутербродов - image 1
Том Ям на брускетте: праздничная закуска на стол вместо банальных бутербродов - image 1

На смеси сливочного и растительного масла быстро обжариваю морские гребешки. Слегка подсаливаю. В отдельной миске соединяю творожный сыр и пасту Том Ям. Тщательно перемешиваю до однородности.

Багет нарезаю ломтиками и подсушиваю до хрустящей корочки в духовке, на сковороде или в аэрогриле. Получившийся крем перекладываю в кондитерский мешок и красиво отсаживаю на каждый кусочек хлеба.

Сверху выкладываю обжаренные грибы и морские гребешки. Завершающий штрих — немного соуса унаги.

Перед подачей украшаю закуску свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Гребешки я заменяю крупными креветками. Так получается ещё вкуснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный лимонный десерт.

Автор:
Александр Асташкин
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