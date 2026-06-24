Том Ям на брускетте: праздничная закуска на стол вместо банальных бутербродов

Автор этого рецепта вдохновилась знаменитым тайским супом Том Ям. В результате получилась яркая, пикантная и очень эффектная закуска, которая вызывает восторг уже после первого кусочка.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".
Ингредиенты:
- багет — 1 шт.,
- морские гребешки — 200 г,
- шампиньоны — 200 г,
- творожный сыр — 150 г,
- паста Том Ям — 1-2 ст. л.,
- соус унаги — по вкусу,
- сливочное масло — 1 ст. л.,
- растительное масло — 1 ст. л.,
- соль — по вкусу,
- зелень — для подачи.
Приготовление
Шампиньоны нарезаю ломтиками и обжариваю на сковороде до золотистого цвета.
На смеси сливочного и растительного масла быстро обжариваю морские гребешки. Слегка подсаливаю. В отдельной миске соединяю творожный сыр и пасту Том Ям. Тщательно перемешиваю до однородности.
Багет нарезаю ломтиками и подсушиваю до хрустящей корочки в духовке, на сковороде или в аэрогриле. Получившийся крем перекладываю в кондитерский мешок и красиво отсаживаю на каждый кусочек хлеба.
Сверху выкладываю обжаренные грибы и морские гребешки. Завершающий штрих — немного соуса унаги.
Перед подачей украшаю закуску свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 20 минут
Личный опыт
Гребешки я заменяю крупными креветками. Так получается ещё вкуснее.
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