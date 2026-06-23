Нежнее пирожных из кондитерской: лимонный десерт, который покоряет с первого укуса

Если вы любите выпечку и десерты с приятной кислинкой, обязательно попробуйте этот рецепт. Хрустящие корзиночки с насыщенным лимонным кремом и воздушной меренгой выглядят настолько эффектно, что их не стыдно подать даже на праздничный стол.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бунбич".

Ингредиенты:

Для лимонного курда:

лимонный сок — 125 г,

сахар — 70 г,

желтки — 4 шт.,

кукурузный крахмал — 10 г,

сливочное масло — 60 г,

цедра 2 лимонов.

Для меренги:

яичные белки — 4 белка,

лимонная кислота — 1 г,

сахар — 240 г.

Приготовление

Сначала готовлю лимонный курд. Белки отделяю от желтков и пока убираю в сторону — они понадобятся позже для меренги.

С лимонов снимаю цедру и выжимаю сок. Желтки соединяю с кукурузным крахмалом и тщательно перемешиваю венчиком до однородности.

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В сотейник выливаю лимонный сок, добавляю сахар и цедру. Ставлю на средний огонь и довожу до кипения, постоянно помешивая.

Горячую смесь тонкой струйкой вливаю к желткам, быстро перемешивая венчиком. Затем процеживаю массу и снова возвращаю на плиту.

Варю крем до загустения, не прекращая помешивать. Готовую массу снимаю с огня, добавляю сливочное масло и пробиваю погружным блендером до гладкой шелковистой текстуры.

Перекладываю курд в контейнер, накрываю крышкой и отправляю в холодильник до полного остывания.

Теперь готовлю меренгу. Белки взбиваю с лимонной кислотой до лёгкой пены. Постепенно добавляю сахар и продолжаю взбивать до устойчивых плотных пиков.

Остывшие корзиночки наполняю лимонным курдом. Сверху отсаживаю или выкладываю ложкой пышную меренгу.

При желании слегка подрумяниваю меренгу газовой горелкой. Благодаря этому десерт выглядит особенно красиво и аппетитно.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

Личный опыт

Лимон в этом рецепте можно заменить на лайм — тогда вкус получается ещё ярче.

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