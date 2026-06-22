Из пачки слоёного теста и творога готовлю целую гору вкуснятины к чаю: рецепт для занятых хозяек

Из обычной пачки слоёного теста и творога получается целая гора румяных рулетиков с нежной начинкой и аппетитной карамельной корочкой. Просто, быстро и невероятно вкусно.
Рецептом поделился автор Дзен-канала Food Good.
Ингредиенты:
- слоёное бездрожжевое тесто — 500 г,
- творог — 250 г,
- яйцо — 1 шт.,
- сахар — 3 ст. л.,
- ванильный сахар — 1 ч. л.,
- сахар для посыпки — 2 ст. л.,
- корица — по желанию.
Приготовление
Творог выкладываю в миску, добавляю яйцо, сахар и ванильный сахар. Тщательно перемешиваю до однородной массы.
Слоёное тесто заранее размораживаю и слегка раскатываю. Разрезаю тесто на полоски шириной примерно 8-10 сантиметров.
На край каждой полоски выкладываю творожную начинку и сворачиваю плотным рулетом. Каждый рулет нарезаю небольшими кусочками длиной около 4-5 сантиметров.
В отдельной тарелке смешиваю сахар с небольшим количеством корицы. Верх каждой заготовки обмакиваю в сахарную смесь и выкладываю рулетики на противень, застеленный пергаментом.
Отправляю выпечку в разогретую до 190 градусов духовку и готовлю примерно 20-25 минут до золотистого цвета.
Готовые рулетики слегка остужаю и подаю к столу.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
Иногда добавляю в творожную начинку немного изюма или мелко нарезанной кураги. Получается ещё интереснее.
Ранее мы писали о том, как приготовить ПП-шаурму на тарелке без вреда для фигуры.