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Из пачки слоёного теста и творога готовлю целую гору вкуснятины к чаю: рецепт для занятых хозяек

Опубликовано: 22 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Из пачки слоёного теста и творога готовлю целую гору вкуснятины к чаю: рецепт для занятых хозяек
Из пачки слоёного теста и творога готовлю целую гору вкуснятины к чаю: рецепт для занятых хозяек
Городовой ру
Когда хочется порадовать домашних ароматной выпечкой, совсем не обязательно проводить на кухне несколько часов.

Из обычной пачки слоёного теста и творога получается целая гора румяных рулетиков с нежной начинкой и аппетитной карамельной корочкой. Просто, быстро и невероятно вкусно.

Рецептом поделился автор Дзен-канала Food Good.

Ингредиенты:

  • слоёное бездрожжевое тесто — 500 г,
  • творог — 250 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • сахар — 3 ст. л.,
  • ванильный сахар — 1 ч. л.,
  • сахар для посыпки — 2 ст. л.,
  • корица — по желанию.

Приготовление

Творог выкладываю в миску, добавляю яйцо, сахар и ванильный сахар. Тщательно перемешиваю до однородной массы.

Слоёное тесто заранее размораживаю и слегка раскатываю. Разрезаю тесто на полоски шириной примерно 8-10 сантиметров.

Из пачки слоёного теста и творога готовлю целую гору вкуснятины к чаю: рецепт для занятых хозяек - image 1
Из пачки слоёного теста и творога готовлю целую гору вкуснятины к чаю: рецепт для занятых хозяек - image 1

На край каждой полоски выкладываю творожную начинку и сворачиваю плотным рулетом. Каждый рулет нарезаю небольшими кусочками длиной около 4-5 сантиметров.

В отдельной тарелке смешиваю сахар с небольшим количеством корицы. Верх каждой заготовки обмакиваю в сахарную смесь и выкладываю рулетики на противень, застеленный пергаментом.

Отправляю выпечку в разогретую до 190 градусов духовку и готовлю примерно 20-25 минут до золотистого цвета.

Готовые рулетики слегка остужаю и подаю к столу.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Иногда добавляю в творожную начинку немного изюма или мелко нарезанной кураги. Получается ещё интереснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить ПП-шаурму на тарелке без вреда для фигуры.

Автор:
Александр Асташкин
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