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Ленивый рецепт для похудения: ПП-шаурма на тарелке без вреда для фигуры

Опубликовано: 21 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Ленивый рецепт для похудения: ПП-шаурма на тарелке без вреда для фигуры
Ленивый рецепт для похудения: ПП-шаурма на тарелке без вреда для фигуры
Городовой ру
Иногда так хочется съесть сочную шаурму, но лишние калории быстро отбивают всё желание.

В этом рецепте шаурмы всего 75 ккал на 100 г. Вкус получается очень похожим на классическую шаурму, но блюдо выходит гораздо легче, полезнее и отлично подходит для ужина.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "MYNCE. Искусство здоровой жизни".

Ингредиенты:

  • куриное филе — 350 г,
  • капуста — 300 г,
  • помидор — 185 г,
  • огурец — 170 г,
  • лаваш — 60 г,
  • сметана 10% — 50 г,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Помидоры и огурцы нарезаю мелкими кубиками. Помидоры стараюсь не мельчить слишком сильно, чтобы салат не получился водянистым.

Ленивый рецепт для похудения: ПП-шаурма на тарелке без вреда для фигуры - image 1
Ленивый рецепт для похудения: ПП-шаурма на тарелке без вреда для фигуры - image 1

Капусту тонко шинкую или просто рву руками на небольшие кусочки. Чеснок пропускаю через пресс и смешиваю со сметаной.

В большую миску выкладываю капусту, огурцы и помидоры.

Гриль разогреваю до 180 градусов. Куриное филе обжариваю 13-15 минут до полной готовности, затем даю ему немного остыть и нарезаю кусочками.

Лаваш слегка подсушиваю на гриле около 5 минут при температуре 175 градусов. Он должен стать румяным и хрустящим. Подготовленные овощи слегка солю.

Хрустящий лаваш ломаю руками на небольшие кусочки и добавляю к овощам. Затем выкладываю куриное мясо и сметанно-чесночный соус.

Аккуратно перемешиваю и сразу подаю к столу, пока лаваш остаётся хрустящим.

Примерное время приготовления: 25 минут

Личный опыт

Я люблю добавлять немного пикантности в шаурму — поэтому кладу перчики халапеньо.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Дальневосточный".

Автор:
Александр Асташкин
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