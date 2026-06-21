Ленивый рецепт для похудения: ПП-шаурма на тарелке без вреда для фигуры

В этом рецепте шаурмы всего 75 ккал на 100 г. Вкус получается очень похожим на классическую шаурму, но блюдо выходит гораздо легче, полезнее и отлично подходит для ужина.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "MYNCE. Искусство здоровой жизни".
Ингредиенты:
- куриное филе — 350 г,
- капуста — 300 г,
- помидор — 185 г,
- огурец — 170 г,
- лаваш — 60 г,
- сметана 10% — 50 г,
- чеснок — 3 зубчика,
- соль — по вкусу.
Приготовление
Помидоры и огурцы нарезаю мелкими кубиками. Помидоры стараюсь не мельчить слишком сильно, чтобы салат не получился водянистым.
Капусту тонко шинкую или просто рву руками на небольшие кусочки. Чеснок пропускаю через пресс и смешиваю со сметаной.
В большую миску выкладываю капусту, огурцы и помидоры.
Гриль разогреваю до 180 градусов. Куриное филе обжариваю 13-15 минут до полной готовности, затем даю ему немного остыть и нарезаю кусочками.
Лаваш слегка подсушиваю на гриле около 5 минут при температуре 175 градусов. Он должен стать румяным и хрустящим. Подготовленные овощи слегка солю.
Хрустящий лаваш ломаю руками на небольшие кусочки и добавляю к овощам. Затем выкладываю куриное мясо и сметанно-чесночный соус.
Аккуратно перемешиваю и сразу подаю к столу, пока лаваш остаётся хрустящим.
Примерное время приготовления: 25 минут
Личный опыт
Я люблю добавлять немного пикантности в шаурму — поэтому кладу перчики халапеньо.
Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Дальневосточный".