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От Морозко до Несмеяны: 11 августа синяя ветка метро станет сказочной

Опубликовано: 8 августа 2026 01:28
 Проверено редакцией
От Морозко до Несмеяны: 11 августа синяя ветка метро станет сказочной
От Морозко до Несмеяны: 11 августа синяя ветка метро станет сказочной
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В электродепо «Выборгское» сейчас кипит работа.

Вместо скучных вагонов в петербургском метро появятся яркие граффити со Змеем Горынычем и Жар-птицей. Это не выходка хулиганов, а крутой проект петербургской подземки.

Стены депо превратились в мастерскую

Все происходит в электродепо «Выборгское». Там сейчас кипит работа: художники расписывают шесть вагонов классического «Номерного» состава.

Это исторический момент для Петербурга, ведь обычно граффити в метро — это нарушение закона. Но в этот раз ребятам дали полную свободу и легальную площадку.

Народные мотивы и уличный стиль

Конкурс назвали «Рисуем народные сказки в метро». Его приурочили к Году единства народов России. Идея простая: показать, что наши традиции могут выглядеть современно и стильно.

Жюри отобрало 7 лучших художников со всей страны. Среди них есть и профи, и талантливые новички от 17 до 38 лет. География участников — от Петербурга до далекого Нижневартовска.

Никаких роботов — только руки

Главное правило конкурса: никакого искусственного интеллекта. Все эскизы рисовались вручную, а теперь так же вручную переносятся на металл.

Художники смешивают дерзкий стрит-арт с классическими узорами.

Что мы увидим на вагонах:

  • «Новогодний экспресс» по мотивам сказки «Морозко».
  • Огромного Змея Горыныча в Тридевятом царстве.
  • Царевну Несмеяну и Жар-птицу в стиле будущего.

Когда и где ловить арт-поезд?

Долго ждать не придется. Финальный штрих нанесут совсем скоро, и уже 11 августа необычный состав выйдет на Линию 2 (синяя ветка).

Кстати, проект не просто украшает вагоны. Организаторы надеются, что такая красота отучит вандалов портить транспорт. Ведь рука не поднимется рисовать поверх настоящего искусства.

Выбираем победителя вместе

У пассажиров будет важная миссия. Весь месяц, пока поезд курсирует по Московско-Петроградской линии, можно будет проголосовать за понравившийся вагон.

Тот, кто наберет больше всего лайков от горожан, получит «Приз зрительских симпатий».

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург стал «магнитом» для таксистов из других регионов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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