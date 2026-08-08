Народные приметы на 8 августа: что нельзя делать в день Параскевы

В народной традиции этот день наполнен запретами, хозяйственными приметами и наблюдениями за погодой, за каждым из которых стоит многовековой практический опыт крестьян.

8 августа — день памяти Параскевы Римской. Она была дочкой в благочестивой семье и рано посвятила себя Богу, а после кончины родителей приняла решение раздать всё наследство бедным, принять постриг и уйти проповедовать язычникам.

Император Антонин Пий приказал схватить её. Пытки следовали одна за другой, но Господь хранил её невредимой. Она даже исцелила ослепшего императора, и её отпустили. Однако позже, её обезглавили за веру.

В народе этот день также принято называть Ермолаевым — в честь другого святого, поминаемого в ту же дату, пишет "Аргументы и Факты".

Традиции и запреты дня

На Руси этот день приходился на самую горячую пору страды. Крестьяне спешили завершить жатву. Начинали собирать ранние яблоки, но до Яблочного Спаса их не ели — варили компоты, делали наливки, сушили. Выкапывали первый картофель. А знахари отправлялись в луга — верили, что травы набирают особую целительную силу.

С Параскиным днём связано множество строгих запретов:

Ссоры и брань запрещались под страхом беды.

Женщины не брались за рукоделие — это отнимало семейное счастье.

Из старой муки хлеб не пекли, чтобы не вернуть старые проблемы.

А поездки и крупные начинания в этот день считались неблагоприятными.

Приметы погоды и урожая

Крестьяне внимательно следили за природными знаками. Высокие кучевые облака сулили ясные дни. Ласточки, летающие низко, предвещали дождь и ветер. Ясный день обещал, что тепло задержится надолго, а утренний туман — мягкий и влажный август. Резкий ветер — рано придут холода, а ночные зарницы — к щедрому урожаю. А утреннее кукование кукушки — тёплую осень. Если кошка ложилась рядом с хозяином — это считалось знаком богатства и удачи в доме.

Вывод

День Параскевы Римской соединяет церковное почитание святой и многовековой народный опыт. В запретах и приметах отразилась связь человека с землёй и природными циклами, а за каждым поверьем стоит практический смысл, проверенный временем.

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