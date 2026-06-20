Этот салат в СССР знали в каждой семье: "Дальневосточный" — проверен годами

Вкусный салат с кальмаром прямиком из юности.

Если в семье доставали баночку кальмаров или удавалось раздобыть свежемороженые тушки, на столе сразу появлялся настоящий морской праздник. Это тот самый классический салат, который наши мамы и бабушки подавали в хрустальных салатниках.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Хороший вкус".

Ингредиенты:

кальмары очищенные — 500 г,

яйца варёные — 2 шт.,

огурец свежий — 100 г,

лук зелёный — 40 г,

сметана — 1 ст. л.,

майонез — 2 ст. л.,

соль — по вкусу,

чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Сначала подготавливаю кальмары. Если тушки неочищенные, снимаю плёнку: обдаю кипятком и сразу опускаю в ледяную воду — после этого она легко снимается.

Затем варю кальмары в кипящей подсоленной воде 1,5-2 минуты. Как только они побелели — сразу вынимаю, иначе мясо станет жёстким.

Этот салат в СССР знали в каждой семье: "Дальневосточный" — проверен годами - image 1

Остывшие кальмары нарезаю тонкой соломкой поперёк волокон. Яйца отвариваю и нарезаю небольшим кубиком.

Огурец очищаю и нарезаю тонкой соломкой, примерно как кальмары. Семена лучше убрать, чтобы не было лишней влаги. Зелёный лук мелко шинкую и добавляю к остальным ингредиентам.

В отдельной миске смешиваю сметану и майонез до однородной заправки. Соединяю все ингредиенты, солю, перчу и аккуратно перемешиваю.

Ставлю салат в холодильник на 15-20 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

Примерное время приготовления: 15 минут + 15 минут на настаивание.

Личный опыт

Я люблю готовить этот салат без огурца. В майонез я добавляю зубчик чеснока. Так получается ещё вкуснее.

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