Смешиваю свёклу и творог — и получаю необычную колбаску: праздничная закуска с характером

Невероятно вкусная, необычная, недорогая и при этом очень эффектная закуска, которую можно подать даже на праздничный стол. Готовится она буквально за считанные минуты, а дальше всё делает холодильник.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарные и дачные хитрости: рецепты, советы, лайфхаки".
Ингредиенты:
- свёкла отварная (или запечённая) — 350 гр.
- творог — 500 г,
- жидкость из-под оливок — 190 г,
- желатин быстрорастворимый — 30 г,
- чеснок — 3-5 зубчиков.
Приготовление
Свёклу натираю на крупной тёрке. При желании можно использовать тёрку по-корейски.
Отдельно подготавливаю творог и пробиваю его блендером до максимально однородной массы.
Жидкость из-под оливок соединяю с желатином и хорошо перемешиваю до растворения. Даю смеси набухнуть несколько минут, затем слегка прогреваю до полного растворения желатина.
Соединяю тёплый желатин с творогом и тщательно перемешиваю венчиком до гладкой консистенции.
Добавляю чеснок, пропущенный через пресс, и натёртую свёклу. Всё перемешиваю до розового цвета.
Для формирования использую пластиковую бутылку: срезаю верх, слегка смазываю внутренние стенки растительным маслом и заполняю массой.
Закрываю плёнкой и убираю в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. После стабилизации аккуратно разрезаю бутылку и извлекаю получившуюся свёкольную колбаску.
Примерное время приготовления: 15 минут + 2-3 часа на настаивание
Личный опыт
В этом рецепте можно использовать сушёный молотый чеснок вместо свежего. Получается тоже вкусно!
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