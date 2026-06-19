Смешиваю свёклу и творог — и получаю необычную колбаску: праздничная закуска с характером

Так свёклу вы ещё точно не готовили.

Невероятно вкусная, необычная, недорогая и при этом очень эффектная закуска, которую можно подать даже на праздничный стол. Готовится она буквально за считанные минуты, а дальше всё делает холодильник.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарные и дачные хитрости: рецепты, советы, лайфхаки".

Ингредиенты:

свёкла отварная (или запечённая) — 350 гр.

творог — 500 г,

жидкость из-под оливок — 190 г,

желатин быстрорастворимый — 30 г,

чеснок — 3-5 зубчиков.

Приготовление

Свёклу натираю на крупной тёрке. При желании можно использовать тёрку по-корейски.

Смешиваю свёклу и творог — и получаю необычную колбаску: праздничная закуска с характером - image 1

Отдельно подготавливаю творог и пробиваю его блендером до максимально однородной массы.

Жидкость из-под оливок соединяю с желатином и хорошо перемешиваю до растворения. Даю смеси набухнуть несколько минут, затем слегка прогреваю до полного растворения желатина.

Соединяю тёплый желатин с творогом и тщательно перемешиваю венчиком до гладкой консистенции.

Добавляю чеснок, пропущенный через пресс, и натёртую свёклу. Всё перемешиваю до розового цвета.

Для формирования использую пластиковую бутылку: срезаю верх, слегка смазываю внутренние стенки растительным маслом и заполняю массой.

Закрываю плёнкой и убираю в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. После стабилизации аккуратно разрезаю бутылку и извлекаю получившуюся свёкольную колбаску.

Примерное время приготовления: 15 минут + 2-3 часа на настаивание

Личный опыт

В этом рецепте можно использовать сушёный молотый чеснок вместо свежего. Получается тоже вкусно!

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