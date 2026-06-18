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Эти тарталетки сметают подчистую со стола: съедаются быстрее салатов и горячего

Опубликовано: 18 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Эти тарталетки сметают подчистую со стола: съедаются быстрее салатов и горячего
Эти тарталетки сметают подчистую со стола: съедаются быстрее салатов и горячего
Городовой ру
Лёгкая, праздничная и идеально подходящая для любого застолья начинка для тарталеток.

В этой закуске очень гармонично сочетаются копчёная курица, сладковатый ананас и насыщенный пармезан. Вкус получается сбалансированным, без перегибов и лишней сладости.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты:

  • копчёная курица — 150 г,
  • консервированный ананас — 2 колечка,
  • твёрдый сыр — 40 г,
  • грибной соус (или майонез) — 1 ст. л.,
  • кунжутный соус — 1-2 ст. л.,
  • тарталетки — 8-9 шт.

Приготовление

Копчёную курицу нарезаю мелкими кубиками и перекладываю в миску. Ананас из банки хорошо обсушиваю и нарезаю небольшими кусочками, добавляю к курице.

Эти тарталетки сметают подчистую со стола: съедаются быстрее салатов и горячего - image 1
Эти тарталетки сметают подчистую со стола: съедаются быстрее салатов и горячего - image 1

Сыр натираю на мелкой тёрке и отправляю туда же. Добавляю грибной соус и кунжутный соус, аккуратно перемешиваю до однородной начинки.

Наполняю тарталетки получившейся массой, слегка с горкой.

Отправляю в аэрогриль на 5 минут при 200 градусах до лёгкой румяности. В духовке тоже можно, но времени потребуется чуть больше.

После запекания посыпаю тёртым грецким орехом для текстуры и аромата.

Примерное время приготовления: 10 минут

Личный опыт

При желании копчёную курицу можно заменить на ветчину или буженину — вкус всё равно получится насыщенным.

Ранее мы писали о том, как приготовить креветки в чесночном масле.

Автор:
Александр Асташкин
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