Эти тарталетки сметают подчистую со стола: съедаются быстрее салатов и горячего

В этой закуске очень гармонично сочетаются копчёная курица, сладковатый ананас и насыщенный пармезан. Вкус получается сбалансированным, без перегибов и лишней сладости.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".
Ингредиенты:
- копчёная курица — 150 г,
- консервированный ананас — 2 колечка,
- твёрдый сыр — 40 г,
- грибной соус (или майонез) — 1 ст. л.,
- кунжутный соус — 1-2 ст. л.,
- тарталетки — 8-9 шт.
Приготовление
Копчёную курицу нарезаю мелкими кубиками и перекладываю в миску. Ананас из банки хорошо обсушиваю и нарезаю небольшими кусочками, добавляю к курице.
Сыр натираю на мелкой тёрке и отправляю туда же. Добавляю грибной соус и кунжутный соус, аккуратно перемешиваю до однородной начинки.
Наполняю тарталетки получившейся массой, слегка с горкой.
Отправляю в аэрогриль на 5 минут при 200 градусах до лёгкой румяности. В духовке тоже можно, но времени потребуется чуть больше.
После запекания посыпаю тёртым грецким орехом для текстуры и аромата.
Примерное время приготовления: 10 минут
Личный опыт
При желании копчёную курицу можно заменить на ветчину или буженину — вкус всё равно получится насыщенным.
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