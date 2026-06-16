Закуска, после которой гости крутятся на кухне и ждут добавку: креветки в чесночном масле

Готовлю по этому рецепту, когда хочется простой, но эффектной закуски для праздника. Эти креветки получаются ароматными и очень нежными.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".
Ингредиенты:
- креветки очищенные — 500 г,
- сливочное масло — 50-70 г,
- чеснок — 3-4 зубчика,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- лимонный сок — по желанию
Приготовление
Креветки промываю и обсушиваю бумажным полотенцем. Выкладываю их в форму для запекания строго в один слой, чтобы они готовились равномерно.
Сверху распределяю кусочки сливочного масла. Чеснок мелко нарезаю или пропускаю через пресс и добавляю к креветкам.
Солю, перчу, при желании добавляю немного лимонного сока для свежести.
Отправляю форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку и запекаю около 15 минут.
За это время масло полностью растапливается, чеснок раскрывается, а креветки становятся сочными и ароматными.
Примерное время приготовления: 20 минут
Личный опыт
Иногда я добавляю щепотку паприки или немного зелени прямо перед подачей — так вкус становится ещё ярче.
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