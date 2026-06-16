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Закуска, после которой гости крутятся на кухне и ждут добавку: креветки в чесночном масле

Опубликовано: 16 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Закуска, после которой гости крутятся на кухне и ждут добавку: креветки в чесночном масле
Закуска, после которой гости крутятся на кухне и ждут добавку: креветки в чесночном масле
Городовой ру
Ароматное масло делает эту закуску по-настоящему аппетитной.

Готовлю по этому рецепту, когда хочется простой, но эффектной закуски для праздника. Эти креветки получаются ароматными и очень нежными.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".

Ингредиенты:

  • креветки очищенные — 500 г,
  • сливочное масло — 50-70 г,
  • чеснок — 3-4 зубчика,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • лимонный сок — по желанию

Приготовление

Креветки промываю и обсушиваю бумажным полотенцем. Выкладываю их в форму для запекания строго в один слой, чтобы они готовились равномерно.

Закуска, после которой гости крутятся на кухне и ждут добавку: креветки в чесночном масле - image 1
Закуска, после которой гости крутятся на кухне и ждут добавку: креветки в чесночном масле - image 1

Сверху распределяю кусочки сливочного масла. Чеснок мелко нарезаю или пропускаю через пресс и добавляю к креветкам.

Солю, перчу, при желании добавляю немного лимонного сока для свежести.

Отправляю форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку и запекаю около 15 минут.

За это время масло полностью растапливается, чеснок раскрывается, а креветки становятся сочными и ароматными.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Иногда я добавляю щепотку паприки или немного зелени прямо перед подачей — так вкус становится ещё ярче.

Ранее мы писали о том, как приготовить аппетитные рыбные шарики.

Автор:
Александр Асташкин
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