Минус 5 см за месяц: эти 3 упражнения «расплавят» возрастной жир на раз-два — осиная талия обеспечена

Простые упражнения для тонкой талии

Период отпусков в самом разгаре, и многие стремятся улучшить свою физическую форму. Если вы желаете достичь более стройной фигуры, предлагаем рассмотреть комплекс из трех эффективных упражнений. По данным экспертов канала FitStarMedia, эти упражнения способствуют активному сжиганию жировых отложений.

Три упражнения для формирования тонкой талии:

1. Вакуум. Данное упражнение является одним из наиболее эффективных для тренировки поперечных мышц живота, способствуя их активации и стабилизации позвоночника. Рекомендуется выполнять его натощак.

Примите положение лежа на спине, втяните живот и сделайте глубокий вдох. Задержитесь в этом положении на 5–10 секунд, затем выполните выдох. Повторите упражнение 10–15 раз.

2. Бёрпи. Это упражнение способствует значительному уменьшению объема талии в короткие сроки.

Благодаря интенсификации дыхания в процессе выполнения упражнения, организм насыщается кислородом, что стимулирует активное жиросжигание как в абдоминальной области, так и по всему телу.

Выполните приседание из положения стоя. Затем примите положение "планки" на вытянутых руках, убедившись, что ладони расположены строго под плечами. Не отрывая рук от пола, вернитесь в положение приседа, после чего совершите прыжок, возвращаясь в исходное положение стоя.

3. "Мертвый жук"

Данное упражнение является одним из наиболее эффективных для уменьшения объема талии. Оно задействует не только прямые и поперечные мышцы живота, но также мышцы плечевого пояса, рук, поясничного отдела, бедер и ягодиц.

Техника выполнения следующая. Лягте на спину. Поднимите руки и ноги вверх. Зафиксируйте тело в данном положении. При возникновении затруднений допускается незначительное сгибание ног и рук. Удерживайте позицию в течение 5-10 секунд. Затем вернитесь в исходное положение.

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