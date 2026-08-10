Выполняю 3 упражнения за 15 минут — выгляжу на 10 лет моложе: лицо подтянуто без уколов и дорогих средств

Заметные возрастные изменения контуров лица можно скорректировать без всякого хирургического вмешательства. Применение специализированных техник воздействия на мышцы и фасции гарантирует заметный эффект уже после первого сеанса.
Релаксация шейной мускулатуры
Платизма, поверхностная мышца шеи, играет главную роль в формировании красивого контура лица. Её ослабление приводит к образованию складок и провисаний в нижней части лица.
Для коррекции этой области рекомендуется зафиксировать пальцами зону под ключицей и отклонить голову в противоположную сторону. Выполняйте круговые движения головой, создавая попеременное натяжение и расслабление, прорабатывая всю область.
Активизация лимфотока
Застой лимфы визуально прибавляет возраст и делает черты лица менее выразительными.
Косметолог Людмила Елисавецкая рекомендует технику массажа, включающую движения костяшками пальцев от центра подбородка к ушам.
Для стимуляции лимфодренажа рекомендуется выполнять движения подушечками пальцев от носа к височной области. Завершать процедуру следует легким постукиванием по скулам для активизации микроциркуляции.
Снятие напряжения челюстных мышц
Постоянное напряжение в челюстной области способствует утяжелению нижней части лица. Разминание жевательных мышц круговыми движениями больших пальцев способствует снятию спазма и визуальному сужению овала лица.
Для усиления эффекта рекомендуется приоткрыть рот и мягко потянуть челюсть вниз, удерживая пальцы над нижнечелюстной костью. Повторите растяжение несколько раз с интервалами по 15 секунд для достижения максимального расслабления.
При регулярном выполнении процедур в течение нескольких недель вы заметите уменьшение выраженности морщин и улучшение общего тонуса кожи.
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