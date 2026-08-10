Триллионы на «черный день»: почему петербуржцы продолжают нести деньги в банки

Прирост накоплений петербуржцев за год составил 18%.

Почти 5,6 триллиона рублей лежало на счетах жителей Петербурга к середине 2026 года, сообщает Банк России.

Жители региона вообще показывают рекордную бережливость. Если сложить накопления всего региона, получится астрономическая цифра — 8,5 триллиона рублей.

Сбережения растут, несмотря ни на что

За последний год финансовая подушка жителей Северной столицы выросла на 18%. В Ленобласти тоже не отстают. Их накопления увеличились на 13% и достигли 446 миллиардов рублей.

Сейчас на Северо-Запад приходится уже 13% от всех банковских сбережений россиян. Год назад эта доля была меньше. Регион явно богатеет и предпочитает не тратить всё подчистую, а откладывать.

Ставки упали, но проценты все еще приятные

Весной и летом 2026 года петербуржцы стали нести деньги в банки чуть менее активно, чем раньше. Почему? Все просто: Центробанк начал снижать ключевую ставку, и банки пошли за ним.

Если раньше можно было найти очень щедрые предложения, то к концу июля средняя максимальная ставка в топовых банках составляет до 12,85% годовых.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург вошел в тройку регионов с резким всплеском аварийности.