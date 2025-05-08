Тайны цифр, мозаик и чудесного спасения: какие секреты хранит петербургский Спас на Крови

Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге — одна из самых известных и красивых достопримечательностей Северной столицы. Однако, мало кто знает, сколько трагических и неожиданных событий связано с историей этого храма — от строительства на месте гибели императора до использования в качестве морга и овощехранилища.

От часовни до величественного храма: царский замысел

Храм был заложен 18 октября 1883 года на месте убийства императора Александра II.

Изначально здесь планировали построить небольшую часовню, но сын убитого царя, Александр III, приказал возвести на этом месте величественный храм. Он распорядился, чтобы внутри храма сохранились камни мостовой, на которые пролилась кровь его отца. Эти камни остаются в стенах храма по сей день.

Цифры и легенды: высота и возраст

Высота центрального сооружения храма — 81 метр, что соответствует году гибели Александра II — 1881. Еще один купол Спаса на Крови возвышается над мостовой на 63 метра, что соответствует возрасту императора на момент ранения.

Любители городских легенд убеждены, что никакой случайности здесь нет. В этом можно видеть особый символизм и глубокое уважение к памяти царя.

Мозаики Спаса на Крови: сокровище Петербурга

Храм Спаса на Крови известен также своей коллекцией мозаик — одной из крупнейших в Европе. Площадь мозаичного покрытия на стенах храма превышает 7 тысяч квадратных метров. Мозаика украшает даже иконостас.

Над созданием убранства трудились лучшие художники — Нестеров, Васнецов, Рябушкин и другие — более 30 человек. Это настоящий шедевр мозаичного искусства, который привлекает туристов со всего мира.

От Дзержинского морга до «Спаса на Картошке»

После революции большевики сняли колокола с храма. Ходит легенда, что тогда жители города решили спрятать кресты, чтобы их не отправили на переплавку. Кресты опустили на дно канала Грибоедова. Советская власть трижды собиралась разобрать Спас на Крови. Когда храму уже ничего не угрожало, кресты никак не могли найти. Об их местонахождении реставраторам рассказал случайный прохожий. Кресты подняли со дна канала и вернули на свое место.

Как пишет «Аргументы и факты», во времена блокады в стенах Спаса на Крови открылся Дзержинский районный морг. Сюда из центра города свозили тела ленинградцев, погибших от голода и при артобстрелах. После прорыва блокады храм приспособили под овощехранилище, благодаря чему в народе его стали называть «Спасом на Картошке».

Эти страшные страницы истории храма напоминают о тяжелых временах для Ленинграда и его жителей.

Неразорвавшийся снаряд в куполе

В 1961 году реставраторы обнаружили в центральном куполе храма немецкий фугасный снаряд. Он пролежал здесь, не разорвавшись, со времен Великой Отечественной войны — целых 20 лет. 150-килограммовый снаряд пробил купол Спаса на Крови, но застрял в перекрытии свода. Отсюда его извлекала целая бригада бывших саперов и реставраторов. Этот эпизод можно считать чудом — снаряд не разорвался, и храм остался целым.

Долгая реставрация и развал Советского Союза

В 1972 году началась масштабная реставрация Спаса на Крови, которая продлилась 25 лет. Храм был закрыт строительными лесами.

Над затяжным ремонтом даже стали иронизировать. Александр Розенбаум исполнил песню, в которой признался, что мечтает снять леса со Спаса на Крови. В народе же шутили: когда с храма, наконец, снимут строительные леса, Советский Союз развалится. Интересно, но именно так и произошло. Леса убрали в 1991 году. Этот факт добавляет мистики в историю храма.

Храм Спаса на Крови — это не просто красивое здание, а символ истории России, полной трагических и чудесных событий. От места гибели императора до шедевра архитектуры и мозаики, от морга и овощехранилища до чудесного спасения от снаряда — история этого храма удивительна и многогранна.