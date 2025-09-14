Владельцем Городской думы Петербурга может стать Александр Розенбаум

Сеть пивных ресторанов «Толстый фраер», совладельцем которой является народный артист России Александр Розенбаум, выкупает часть здания Городской думы в центре Петербурга.
Комитет имущественных отношений Петербурга разрешил компании ООО «Толстый фраер–3» приобрести помещение площадью 247 м² на Думской улице, 1–3, где уже много лет работает один из ресторанов сети. Сумма сделки составит 108,6 млн рублей.
По данным «Контур.Фокус», среди учредителей компании — Надежда Любина (50%), Александр Розенбаум (40%) и Анна Чаки (10%). В рекламных материалах певец указан как основатель сети.
Выручка сети растет: к концу 2024 года «Толстый фраер–3» заработал 145,7 млн рублей, а совокупная выручка трёх компаний под этим брендом превысила 290 млн рублей. Всего сеть насчитывает шесть ресторанов.
Эксперты считают, что выкуп помещения — стратегический шаг: владение собственными площадями снижает риски, связанные с изменением условий аренды. Основатель Gastro Norma Данил Герасимиди подчеркнул, что успешные рестораны стараются работать «в долгую», а покупка собственности позволяет избежать внезапного роста арендных ставок и потери концепции.
Это не первый случай, когда «Толстый фраер» использует право приоритетного выкупа: ранее компания пыталась приобрести помещение ресторана на проспекте Луначарского площадью 320 м².
Если сделка будет завершена, Александр Розенбаум фактически станет совладельцем части здания, которое является федеральным памятником архитектуры.