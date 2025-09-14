Городовой / Общество / Владельцем Городской думы Петербурга может стать Александр Розенбаум
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Владельцем Городской думы Петербурга может стать Александр Розенбаум

Опубликовано: 14 сентября 2025 11:03
Александр Розенбаум
Владельцем Городской думы Петербурга может стать Александр Розенбаум
Legion-media

Не получит контроль над городом, но над зданием — вполне.

Сеть пивных ресторанов «Толстый фраер», совладельцем которой является народный артист России Александр Розенбаум, выкупает часть здания Городской думы в центре Петербурга.

Комитет имущественных отношений Петербурга разрешил компании ООО «Толстый фраер–3» приобрести помещение площадью 247 м² на Думской улице, 1–3, где уже много лет работает один из ресторанов сети. Сумма сделки составит 108,6 млн рублей.

По данным «Контур.Фокус», среди учредителей компании — Надежда Любина (50%), Александр Розенбаум (40%) и Анна Чаки (10%). В рекламных материалах певец указан как основатель сети.

Выручка сети растет: к концу 2024 года «Толстый фраер–3» заработал 145,7 млн рублей, а совокупная выручка трёх компаний под этим брендом превысила 290 млн рублей. Всего сеть насчитывает шесть ресторанов.

Эксперты считают, что выкуп помещения — стратегический шаг: владение собственными площадями снижает риски, связанные с изменением условий аренды. Основатель Gastro Norma Данил Герасимиди подчеркнул, что успешные рестораны стараются работать «в долгую», а покупка собственности позволяет избежать внезапного роста арендных ставок и потери концепции.

Это не первый случай, когда «Толстый фраер» использует право приоритетного выкупа: ранее компания пыталась приобрести помещение ресторана на проспекте Луначарского площадью 320 м².

Если сделка будет завершена, Александр Розенбаум фактически станет совладельцем части здания, которое является федеральным памятником архитектуры.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще