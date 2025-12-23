«Сказочный гостеприимный Петербург»: в Северной столице «расцветут» ледяные чудеса

В Петропавловской крепости в декабре стартует выставка скульптур, выполненных изо льда. Мероприятие, получившее название «КроншЛёд», откроется для посетителей 27 декабря и завершится 14 января, сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

Каждый день с 11 утра до 19 часов у гостей будет возможность увидеть масштабные произведения ледового искусства.

В этом году тема фестиваля сформулирована как «Сказочный гостеприимный Петербург». Организаторы стремятся продемонстрировать объединяющую силу города и отметить Год единства народов России.

В экспозиции сочетаются петербургские предания и национальные образы из разных регионов страны.

Команда скульпторов включает более двадцати человек из двенадцати городов России и Казахстана. В числе участников — признанные мастера и призёры международных конкурсов из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, Чувашии и других субъектов.

Среди них впервые представлена женщина-скульптор, благодаря которой выставка приобрела новые черты.

Скульпторы трудятся над созданием композиций с начала декабря. Для работы они используют более 200 тонн ледяных блоков, которые доставлены из Пермского края и Мурманской области.

Отмечается, что для получения особо чистого и прозрачного материала берётся исключительно озёрный лёд.

Процесс заготовки и перевозки льда связан со значительными сложностями, особенно при изменчивой погоде.

Все работы ведутся в специально оборудованном павильоне, где постоянно поддерживается низкая температура. На изготовление одной скульптуры уходит примерно три недели.

Посетителей ждут как миниатюрные произведения, так и крупные инсталляции. Каждый объект на фестивале обладает индивидуальной подсветкой, создающей особую атмосферу праздника.

Вход на выставку будет свободным, что отмечается организаторами как значимое событие для города.

