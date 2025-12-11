«Святая награда»: Розенбаум получил почётный знак «За особый вклад в развитие Петербурга»

В Северной столице Александру Розенбауму, которому присвоено звание народного артиста Российской Федерации, вручили знак отличия «За особый вклад в развитие Петербурга», сообщает .78.ru.
Торжественная церемония состоялась в ротонде Законодательного собрания города. Музыкант поблагодарил собравшихся за эту высокую оценку.
Александр Розенбаум подчеркнул особое значение данной награды для жителей города. В ходе мероприятия он заявил:
"Святая награда. Спасибо за это. Святая для каждого ленинградца. Есть разные награды, но для ленинградского человека, петербургского эта награда, конечно, святая. Низкий поклон всем, кто этот город делает великим".
Ранее артист упоминал в беседе с журналистами, при каком обстоятельстве он готов завершить выступления на сцене.