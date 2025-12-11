Городовой / Город / «Святая награда»: Розенбаум получил почётный знак «За особый вклад в развитие Петербурга»
«Святая награда»: Розенбаум получил почётный знак «За особый вклад в развитие Петербурга»

Опубликовано: 11 декабря 2025 10:15
Global Look Press / Sergey Petrov / news.ru

В Ротонде Законодательного собрания состоялась церемония награждения.

В Северной столице Александру Розенбауму, которому присвоено звание народного артиста Российской Федерации, вручили знак отличия «За особый вклад в развитие Петербурга», сообщает .78.ru.

Торжественная церемония состоялась в ротонде Законодательного собрания города. Музыкант поблагодарил собравшихся за эту высокую оценку.

Александр Розенбаум подчеркнул особое значение данной награды для жителей города. В ходе мероприятия он заявил:

"Святая награда. Спасибо за это. Святая для каждого ленинградца. Есть разные награды, но для ленинградского человека, петербургского эта награда, конечно, святая. Низкий поклон всем, кто этот город делает великим".

Ранее артист упоминал в беседе с журналистами, при каком обстоятельстве он готов завершить выступления на сцене.

Автор:
Юлия Аликова
Город
