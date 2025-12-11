Городовой / Учеба / Конец «просвещённого абсолютизма»: как Французская революция превратила Петербург в город цензуры и надзора
Конец «просвещённого абсолютизма»: как Французская революция превратила Петербург в город цензуры и надзора

Опубликовано: 11 декабря 2025 12:12
Рождение политической полиции в России.

Великая французская революция 1789 года стала поворотным моментом для Петербурга, расколов образованное общество и заставив власть перейти от политики просвещения к политике охранительства.

Первоначально либерально настроенная часть аристократии (кружок графа Н.И. Панина, молодой А.Н. Радищев) с восторгом встретила известия из Франции, увидев в них торжество идей свободы и разума, которые сама Екатерина когда-то пропагандировала.

В салонах и университетских аудиториях горячо обсуждали «Декларацию прав человека», сочинения Руссо и Монтескье.

Однако казнь Людовика XVI и якобинский террор вызвали ужас у императрицы.
Она осознала, что идеи Просвещения могут стать угрозой для самодержавия.

Реакция была жёсткой.

В 1790 году был арестован и приговорён к смерти (заменённой ссылкой в Сибирь) А.Н. Радищев за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», где он критиковал крепостничество.

В 1792 году был заключён в Шлиссельбургскую крепость издатель Н.И. Новиков, чьи масонские кружки были заподозрены в политическом вольнодумстве.

Был введён жёсткий цензурный устав, закрыты частные типографии, ограничен выезд за границу.

Петербург из относительно открытого интеллектуального центра стал превращаться в город, где за каждым образованным человеком установили негласный надзор.

Началась эпоха, когда вольномыслие ушло в подполье — в тайные кружки, масонские ложи, приватные разговоры, — подготовив почву для декабристского движения следующего века.

Лариса Никонова
