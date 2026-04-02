Где служил в армии Александр Розенбаум?

Военная служба Александра Розенбаума была связана преимущественно с Балтийским флотом.

Александр Яковлевич Розенбаум — полковник медицинской службы запаса ВМФ России. Его военная служба была связана с Балтийским флотом, где он проходил подготовку и исполнял обязанности начальника медицинской службы на кораблях.

Место службы и подготовка

Розенбаум принял военную присягу в Балтийске — городе, где расположена база Балтийского флота. Первые уроки военно-морской подготовки и воинской службы он получил на борту большого противолодочного корабля «Разящий», который принадлежал Балтийскому флоту.

После окончания Первого медицинского института в 1974 году Розенбаум в течение года служил на «Разящем» в качестве корабельного врача. Его должность предполагала ответственность за медицинское обеспечение экипажа и выполнение обязанностей начальника медицинской службы корабля.

Звание и награды

В 2000 году приказом Министерства обороны РФ Розенбауму было присвоено звание полковника медицинской службы в запасе. Несмотря на то что он не проходил срочную службу в армии, в советское время выпускники медицинских вузов автоматически получали звание лейтенанта медицинской службы.

Среди наград Розенбаума — медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР», медаль «Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов», юбилейные медали «70 лет Вооружённых Сил СССР» и «300 лет Российскому флоту», а также другие знаки отличия.

Интересные факты

Связь с морем. Розенбаум неоднократно отмечал, что у него «дружественные отношения с морем». Его творчество включает песни, посвящённые морской тематике, например, «Я — корабль конвоя».

Афганская война. Хотя Розенбаум не служил в Афганистане, он трижды посещал эту страну с концертами для советских солдат. По словам бывшего командующего 40-й армией Бориса Громова, Розенбаум жил на боевых заставах, рисковал вместе с военными и глубоко погрузился в атмосферу войны. Эти поездки оказали значительное влияние на его творчество — он создал цикл песен об Афганистане, таких как «Монолог пилота „Чёрного тюльпана“» и «В горах Афгани».

Музыка и армия. Розенбаум часто выступал перед военнослужащими, включая концерты для Балтийского флота. В 2025 году он провёл творческий вечер в Доме офицеров в Балтийске, где исполнил свои хиты и поделился воспоминаниями о военной службе.

Отношение к армии. В интервью Розенбаум высказывался о том, что многие люди несправедливо изображают армию в негативном свете, забывая о мужестве и профессионализме военнослужащих. Он подчёркивал, что армия и флот держатся на сержантах и старшинах — на тех, кто составляет основу воинского коллектива.

