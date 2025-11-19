Городовой / Город / К Новому году курица «взлетит»: цена прибавит почти полсотни процентов
К Новому году курица «взлетит»: цена прибавит почти полсотни процентов

Опубликовано: 19 ноября 2025 06:10
Global Look Press / Andrey Titov / Business Online

Повышение цен на продукцию птицеводства объясняется подорожанием кормов и увеличением финансовых затрат хозяйств.

В канун Нового года ожидается значительный рост цен на курицу: по оценке управляющего партнёра Agro and Food Communications Александра Панченко, подорожание может достигнуть почти 50%, сообщает Life.ru.

Он объяснил такой прогноз удорожанием кормов и увеличением расходов птицеводов. Среди факторов — рост тарифов на электроэнергию, логистика, а также повышение налога на добавленную стоимость до 22%.

Александр Панченко отметил:

Прогноз на конец года и, наверное, начало 26-го года, что мясо курицы подорожает порядка 50%.

Он также упомянул, что повышение стоимости продуктов накануне зимних праздников является обычной практикой, а по завершении торжеств стоимость продукции часто пересматривается.

По итогам сентября этого года цена куриного мяса достигла 190 рублей за килограмм, что примерно на треть превышает показатели 2022 года.

Это, по словам Панченко, отражает необходимость компенсировать финансовые потери, понесённые птицеводами и переработчиками за последние полтора года.

Даже с учётом изменения цен курица остаётся наиболее доступным мясом для российских семей, особенно на фоне высоких расценок на говядину и свинину.

Ранее «Городовой» рассказывал, как мандариновые корки превратить в десерт.

Автор:
Юлия Аликова
Город
