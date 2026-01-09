Какие необычные имена петербуржцы дали детям в 2025‑м

В 2025 году в Санкт-Петербурге были зарегистрированы дети с необычными именами Орион и Феофания.

В петербургском комитете по делам ЗАГС раскрыли, какие необычные имена для новорожденных чаще всего встречались в 2025 году.

Среди этих вариантов оказались как старинные имена, так и редкие современные. Родители назвали своих детей Кондрат, Орион и Капитолина, передает КП.

В минувшем году отмечался интерес к старинным именам: среди мальчиков регистрировали Даромира, Ерофея, Мефодия, Феодора и Митрофана.

В числе редко встречающихся были Юлий, Исаак и Кондрат. Также в Петербурге впервые зарегистрировали мальчика с именем Орион.

Девочек нередко называли забытыми сегодня именами: Зинаида, Ефросиния, Капитолина, Янина и Феофания.

Помимо этого, встречались имена Верея, Снежана, Златаслава, а одна девочка получила имя Женевьева. Редко выбранные имена оказались не менее востребованы у родителей.

В то же время сохранялась популярность классических имен. В 2024 году среди мальчиков преобладали Михаил и Александр. Наиболее частыми именами среди девочек были Софья, Анна, Мария, Василиса и Ева.

