Какие необычные имена петербуржцы дали детям в 2025‑м

В петербургском комитете по делам ЗАГС раскрыли, какие необычные имена для новорожденных чаще всего встречались в 2025 году.
Среди этих вариантов оказались как старинные имена, так и редкие современные. Родители назвали своих детей Кондрат, Орион и Капитолина, передает КП.
В минувшем году отмечался интерес к старинным именам: среди мальчиков регистрировали Даромира, Ерофея, Мефодия, Феодора и Митрофана.
В числе редко встречающихся были Юлий, Исаак и Кондрат. Также в Петербурге впервые зарегистрировали мальчика с именем Орион.
Девочек нередко называли забытыми сегодня именами: Зинаида, Ефросиния, Капитолина, Янина и Феофания.
Помимо этого, встречались имена Верея, Снежана, Златаслава, а одна девочка получила имя Женевьева. Редко выбранные имена оказались не менее востребованы у родителей.
В то же время сохранялась популярность классических имен. В 2024 году среди мальчиков преобладали Михаил и Александр. Наиболее частыми именами среди девочек были Софья, Анна, Мария, Василиса и Ева.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».