В Петербурге можно увидеть всю Россию за 2 часа: даже Путина на медведе

Санкт-Петербург известен своими музеями, многие из которых давно перешли от статических экспозиций к полному интерактиву.

Однако среди них особое место занимает «Гранд Макет Россия» — уникальная площадка, позволяющая совершить стремительное путешествие по необъятной и многоликой стране всего за пару часов.

Рождение гиганта: замысел предпринимателя

Открытие самого большого макета России в 2012 году стало результатом инициативы петербургского предпринимателя Сергея Борисовича Морозова.

Именно он решил воплотить в жизнь столь амбициозный проект, который ежегодно привлекает тысячи посетителей. Музей функционирует как национальный шоу-музей, занимая отдельное двухэтажное здание по адресу: улица Цветочная, дом 16.

На площади в 800 м² представлена собирательная модель регионов России, выполненная в масштабе 1:87.

Пять лет труда: создание ландшафта

Создание этой грандиозной экспозиции потребовало колоссальных усилий. Около 100 человек работали над макетом в течение пяти лет, начиная с 2008 года. Процесс был многоступенчатым и кропотливым.

Первым делом установили несущую раму, затем проложили основы железнодорожных и автомобильных дорог.

Следующий этап включал монтаж деревянных ребер, на которые натянули металлическую сетку, а затем нанесли гипс для формирования окончательных очертаний ландшафта.

Всего на создание рельефа ушло около 15 тонн гипса. Мастера демонстрировали феноменальное терпение:

“А на оформление 1 м² макета у одного специалиста уходило около месяца работ!”

Жизнь в миниатюре: от быта до драм

Мастера не ограничились воссозданием только достопримечательностей. Они искусно вплели в ландшафт обычные бытовые ситуации, населив его 115 тысячами персонажей.

“Можно долго рассматривать каждого персонажа, ведь каждый занят своим делом: кто-то учится, кто-то работает, кто-то отдыхает”.

При этом авторы проекта не лишили макет юмора и даже доли драмы. Среди спокойных сцен можно обнаружить и настоящие бытовые конфликты, например, “изгнание из дома неверного мужа”.

"Там даже где-то Путин на медведе есть".

Город, который никогда не спит

«Гранд Макет Россия» ощущается как живой организм. Здесь постоянно что-то движется:

“Едут поезда (250 штук), сигналят движущиеся машины (214 штук), люди кричат на праздниках и салютах”.

В воздухе слышны звуки взлетающих самолетов и вертолетов. Примечательно, что часть этой активности находится под контролем посетителей:

“Ведь именно вы нажимаете определенные кнопки, которые запускают различные действия на макете”.

Разнообразие представленного транспорта впечатляет — от грузовиков и тракторов до военной техники.

Смена дня и ночи: магия света

Одной из самых захватывающих особенностей музея является имитация смены суток. Каждые пятнадцать минут над макетом “надвигается ночь”, для чего задействовано почти 800 000 светодиодов.

Море огней делает впечатления от осмотра экспозиции поистине незабываемыми. Именно в темноте макет обретает особую таинственность, и в этот момент становится хорошо видно и слышно “извержение вулкана”.

География и критические замечания

Перемещаясь по макету, можно увидеть узнаваемые достопримечательности, которые безошибочно “выдают” определенный регион или даже город. География представлена последовательно:

“Если зайти в самый дальний край территории - там находиться макет Дальнего Востока, если идти дальше, то как по карте - Сибирь, Урал, Центральная Россия и, как по настоящему, отдельно стоит Калининградская область”.

Несмотря на общее восхищение, некоторые посетители высказывают замечания.

Например, слышны мнения о том, что “подвижной состав вообще ни разу не наш, увы”, или замечания железнодорожных фанатов о том, что “сигналы светофоров не полностью соответствуют правилам реальной жд”.

Тем не менее, большинство сходится во мнении, что, несмотря на сложность умещения столь обширной территории на ограниченном пространстве, макет “получился очень чётким”.

Для тех, кому сложно самостоятельно разобраться в многообразии сцен, предлагается часовая экскурсия, которая призвана сделать осмотр “намного понятнее и, может, даже интереснее”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.