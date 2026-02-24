Городовой / Полезное / Как осветлить мутный и жирный бульон: стал прозрачным и чистым без потери насыщенного вкуса
Как осветлить мутный и жирный бульон: стал прозрачным и чистым без потери насыщенного вкуса

Опубликовано: 24 февраля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Лайфхаки по осветлению неаппетитного серого бульона с осадком

Прозрачный бульон - это аппетитное полезное кушанье, которое можно употреблять как самостоятельное блюдо или использовать в составе других рецептов. Если бульон жирный, мутный, с неприятным осадком, то выглядит он, мягко говоря, не очень: неаппетитно, грязно, неаккуратно. Еще и "жирное послевкусие" оставляет. И если у вас все время получается именно такой бульон, то не расстраивайтесь - известный лайфхакер Константин Нечетов знает, что нужно делать.

Мутный бульон имеет не только непривлекательный внешний вид, но и неприятный вкус. В нем ощущается излишняя сальность и мерзкая мучнистая структура. Не допустить такую ситуацию помогут следующие лайфхаки.

Яйцо

Добавьте к охлажденному бульону яичные белки (1-2 шт. на 1 л), измельченное мясо или овощи и томите на медленном огне. Белки впитают взвешенные частицы, поднимутся "шапкой" над жидкостью, и вам останется только убрать всю эту муть, а затем процедить бульон через марлю. В результате блюдо получится прозрачным, но достаточно концентрированным.

Желатин

Растворите немного желатина в холодной воде, добавьте в теплый бульон и оставьте в холодильнике на несколько часов. Затем снимите желатинизированный слой, прогрейте бульон еще раз и процедите. При застывании желатин поглощает взвешенные частицы и опускает их на дно.

Холодная «осадка»

Если бульон не очень мутный, то просто охладите его, а затем осторожно снимите затвердевший жир с поверхности. Вместе с ним уйдет и муть.

Как видите, добиться прозрачности бульона очень просто. Чистый аккуратный бульон не теряет своих вкусовых свойств, но становится менее жирным и сальным, что лишь делает его еще более приятным на вкус.

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить теплые домашние булочки за копейки по рецепту кулинарного блогера Натальи Калниной.

Анна Леонова
Полезное
