Треугольник Галунова: доходный дом, который стоит сразу на трёх улицах

В 1877 году архитектор Александр Иванов построил первый корпус — на углу Невского и Дегтярной. Скруглённая часть с арочными витринами напоминала башню средневекового форта.
Квартал Галунова
Позже участок застраивался постепенно, и к 1900-м годам образовался огромный треугольник зданий, занявший три адреса: Невский проспект, проспект Бакунина и Дегтярную улицу.
Здесь располагались и лавки, и квартиры, а двор получил необычную для Петербурга форму — пятиугольного колодца.
Архитектурные акценты
Архитекторы Иванов и Крыжановский старались, чтобы новые постройки не спорили со старыми. Фасады украшены эркерами, аркадами и ступенчатыми аттиками, которые напоминают европейские бюргерские дома.
В интерьерах уже ощущается дыхание модерна — изящные ограждения лестниц и витражи с цветочными орнаментами.
Дом сегодня
В 2019 году фасады отреставрировали, вернув решётки балконов. А двор-колодец и массивные углы "треугольника Галунова" по-прежнему производят впечатление: это не просто доходный дом, а целый городской квартал в миниатюре.