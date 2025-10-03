Городовой / Город / Треугольник Галунова: доходный дом, который стоит сразу на трёх улицах
Треугольник Галунова: доходный дом, который стоит сразу на трёх улицах

Опубликовано: 3 октября 2025 09:00
Доходный дом
Треугольник Галунова: доходный дом, который стоит сразу на трёх улицах
Городовой ру

На пересечении Невского и Дегтярной стоит уникальный доходный дом с углами-крепостями и редким пятиугольным двором-колодцем.

В 1877 году архитектор Александр Иванов построил первый корпус — на углу Невского и Дегтярной. Скруглённая часть с арочными витринами напоминала башню средневекового форта.

Квартал Галунова

Позже участок застраивался постепенно, и к 1900-м годам образовался огромный треугольник зданий, занявший три адреса: Невский проспект, проспект Бакунина и Дегтярную улицу.

Здесь располагались и лавки, и квартиры, а двор получил необычную для Петербурга форму — пятиугольного колодца.

Архитектурные акценты

Архитекторы Иванов и Крыжановский старались, чтобы новые постройки не спорили со старыми. Фасады украшены эркерами, аркадами и ступенчатыми аттиками, которые напоминают европейские бюргерские дома.

В интерьерах уже ощущается дыхание модерна — изящные ограждения лестниц и витражи с цветочными орнаментами.

Дом сегодня

В 2019 году фасады отреставрировали, вернув решётки балконов. А двор-колодец и массивные углы "треугольника Галунова" по-прежнему производят впечатление: это не просто доходный дом, а целый городской квартал в миниатюре.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
