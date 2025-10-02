Городовой / Город / Как автобусная остановка превратилась в арт-пространство в пригороде Петербурга
Как автобусная остановка превратилась в арт-пространство в пригороде Петербурга

Опубликовано: 2 октября 2025 21:00
"Транзитная Зона"
Как автобусная остановка превратилась в арт-пространство в пригороде Петербурга
Городовой ру

В Зеленогорске автобусная остановка стала местом выставок, мастерских и встреч жителей.

Помещение, где раньше просто ждали автобус, превратилось в "Транзитную Зону". Здесь проходят мастер-классы, выставки современных художников и небольшие арт-лаборатории. Идея проста: искусство становится частью повседневности, встречается не в музее, а прямо по дороге домой.

Немного истории

Пространство появилось в 2024 году и быстро стало заметным культурным уголком Зеленогорска. Оно создано не для «громких проектов», а для живого общения: художники показывают свои работы, жители участвуют в мастерских, дети и взрослые обсуждают важные для них темы.

Фонд "Арт Молодость"

За этой инициативой стоит Фонд развития культуры и искусства "Арт Молодость". Он вырос из объединения петербургских художников, которое возникло ещё в 2014 году. Сегодня фонд поддерживает авторов самых разных жанров и стилей, помогая им находить контакт с публикой.

Город и искусство рядом

"Транзитная Зона" интересна именно своим форматом. Это не музей и не выставочный зал, а место на пересечении маршрутов. Здесь искусство не отделено от жизни, а вплетено в неё: зайдя в автобусную остановку, можно неожиданно оказаться среди картин и творческих идей.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
