Кислотные тренды — табу: как палитра архитектуры диктует гардероб Петербурга

Стиль жительниц Санкт-Петербурга — это нечто большее, чем просто мода; это отражение духа города, где «имперская роскошь соседствует с творческой богемностью».

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич назвала порталу «Городовой» пять ключевых признаков, по которым можно распознать истинную петербурженку.

«Истинную петербурженку вы не увидите в кричащих логотипах и ультрамодных трендах. Ее стиль — это безмолвный диалог с городом», — говорит стилист.

Культ «слоев» и интеллектуальной практичности

Погода в Петербурге непредсказуема, и местные жители возвели это в стилевую философию. Истинная петербурженка мастерски использует многослойность.

«Легкий тренч поверх тонкого свитера, шелковое платье с водолазкой, пиджак с шерстяным пальто — ее образ продуман так, чтобы быть комфортным в любой момент. Это не хаотичное нагромождение, а тщательно выверенная композиция».

Дресс-код «для себя и Эрмитажа»

Ее стиль всегда слегка приподнят, даже в повседневности.

«Здесь вы не увидите растянутых спортивных костюмов по пути в булочную», — говорит Правич.

Даже в простых джинсах и кроссовках будет элегантная блуза, качественная сумка или идеально сидящее пальто.

Этот образ словно говорит: «Я в любой момент могу зайти в музей или театр, и буду выглядеть уместно».

Доминирующая палитра: графика и благородство

Цветовая гамма петербургского стиля — это отсылка к архитектуре города: асфальтово-серый, цвет мокрого камня, хаки, темно-синий, бордовый, все оттенки бежевого и белого.

«Яркие кислотные цвета — редкость. Предпочтение отдается сложным, приглушенным тонам и графичным сочетаниям (черное + белое), которые выглядят дорого и аутентично».

Акцент на качество, а не на бренд

Петербурженка — умный покупатель. Ее не впечатляют кричащие логотипы. Гораздо важнее — качество ткани, безупречный крой и вневременной дизайн.

«В ее гардеробе вы найдете вещи из винтажных магазинов, соседствующие с базовыми предметами из масс-маркета и, возможно, одной-двумя дизайнерскими вещами, купленными на годы».

Ценность имеют история и тактильные ощущения.

Главный аксессуар — удобная обувь (но не в ущерб стилю)

Миллионы шагов по брусчатке и набережным научили петербурженок главному: красота не должна требовать жертв.

«Поэтому в ее арсенале всегда есть пара стильных, но невероятно удобных ботинок на плоском ходу, лоферов или утепленных челси. Каблук она приберегает для особого случая, а не для прогулки по городу».

Стиль истинной петербурженки — это не о дороговизне, а об осознанности.

Это умение быть элегантной в условиях суровой реальности, ценить историю и качество и всегда сохранять внутреннюю интеллектуальную элегантность, которую видно невооруженным глазом.