Опубликовано: 2 октября 2025 23:30
Дача Рудковской
«Посторонним вход воспрещен, кроме богатых инвесторов и экзорцистов»: Яна Рудковская рассказала о реставрации дачи Фаберже под Петербургом
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Музыкальный продюсер Яна Рудковская прокомментировала состояние и перспективы восстановления исторической дачи Фаберже на Песочном шоссе.

Рудковская скептически относится к слухам о спрятанных драгоценностях.

«Какие бриллианты, какие чемоданы?» — вопрошает она, подчеркивая плачевное состояние строения.

«У нас там дача такая, что даже призраки царей боятся заходить, все рушится быстрее, чем рейтинги некоторых звезд».

Ставка на инвесторов и экзорцистов

По предварительным оценкам, восстановление дачи потребует около полумиллиарда рублей.

Рудковская предлагает интересное условие: если кто-то найдет легендарные драгоценности, вырученные средства следует направить на ремонт.

«Нам нужен годовой запас нервов и табличка „посторонним вход воспрещен, кроме богатых инвесторов и экзорцистов“», — рассказала она в своем Телеграм-канале.

Ксения Пронина
