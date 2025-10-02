«Посторонним вход воспрещен, кроме богатых инвесторов и экзорцистов»: Яна Рудковская рассказала о реставрации дачи Фаберже под Петербургом

Рудковская скептически относится к слухам о спрятанных драгоценностях.
«Какие бриллианты, какие чемоданы?» — вопрошает она, подчеркивая плачевное состояние строения.
«У нас там дача такая, что даже призраки царей боятся заходить, все рушится быстрее, чем рейтинги некоторых звезд».
Ставка на инвесторов и экзорцистов
По предварительным оценкам, восстановление дачи потребует около полумиллиарда рублей.
Рудковская предлагает интересное условие: если кто-то найдет легендарные драгоценности, вырученные средства следует направить на ремонт.
«Нам нужен годовой запас нервов и табличка „посторонним вход воспрещен, кроме богатых инвесторов и экзорцистов“», — рассказала она в своем Телеграм-канале.